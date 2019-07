Karol G 'noquea' a sus seguidores con un tema increíblemente bailable (vídeo)

Se trata de una adaptación a la lengua española de la canción It wasn't me (No fui yo) que fue interpretada por el reguetonero jamaicano Orville Richard Burrell o más conocido como Shaggy.

La nueva canción es el resultado de su trabajo conjunto con los famosos músicos Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin. El nuevo tema no dejó indiferentes a los seguidores de Karol G que en seguida publicaron sus elogios.

"Me encanta esta canción", escribió dominican_kid_fausto.

"Está súper esa canción", comentó estefany_robles15.

Otros usuarios hicieron cumplidos a la cantante.

"Estas hermosísima", destacó danielgarcia_0710

China es el tema eminentemente bailable que sigue siendo fiel al original, pero también ha sido completamente renovado.

"Yo ya canté muchas canciones solo. Pues, pensé preguntarle a Yankee y él se unió inmediatamente. Un día estuvimos con Karol y me dijo es la mejor canción que he escuchado de ti. Por ello, quise que estuviera en la canción porque le gustó y nosotros siempre ayudamos uno al otro", reveló Anuel a Bilboard a la hora de explicar cómo logró reunir a tantos artistas a la vez.

A continuación te presentamos el videoclip completo que se hizo viral en YouTube tras acumular más de 30 millones de visualizaciones en tan solo dos días.