¿Voyerismo informático? Google y Facebook rastrean a los usuarios en sitios porno

Según el estudio, que analizó casi 22.500 páginas web de pornografía, los rastreadores de empresas tecnológicas como Google y Facebook están registrando los datos de navegación personales.

De acuerdo con los datos obtenidos por los investigadores, Google tenía rastreadores en el 74% de los sitios porno. Los rastreadores de la compañía de software Oracle aparecieron en el 24% de las páginas, y Facebook, que no permite contenido pornográfico ni imágenes de cuerpos humanos desnudos en ninguna de sus plataformas, tenía rastreadores en el 10% de los sitios web escaneados en el estudio.

No obstante, no está claro adónde se destinan esos datos delicados, porque Google y Facebook no colocan su publicidad en las páginas de contenido sexual pornográfico, observa el diario The New York Times.

Aunque los datos recogidos sean técnicamente anónimos y no se utilicen para publicidad dirigida, permanecen en los servidores de la empresa, según el estudio. La información recopilada en los sitios pornográficos es muy personal y, por lo tanto, requiere atención adicional y el desarrollo de políticas de privacidad, opinan los expertos.

"Estos sitios pornográficos necesitan pensar más en los datos que contienen y que son tan sensibles como la información sobre la salud", comentó Elena Maris, investigadora postdoctoral de Microsoft y autora principal del estudio, citada por NYT.

"La protección de estos datos es crucial para la seguridad de sus visitantes. Y lo que hemos visto sugiere que estos sitios web y plataformas podrían no haberlo pensado como deberían haberlo hecho", agregó.

Mientras tanto, la cantidad de visitantes de páginas de pornografía va creciendo de año en año. Según el informe de 2018 de PornHub, solo su servicio cuenta con alrededor de 92 millones de visitantes al día.