La 'Ndrangheta: cómo se mueven los tentáculos de la mafia más poderosa en Suramérica 

Calabria, al sur de Italia, tiene 1,9 millones de habitantes y uno de cada tres vive en el umbral de la pobreza. La región tiene la renta per cápita más baja de Italia; los calabreses tienen una expectativa de vida cuatro años menor que los italianos que nacen en el norte del país. Allí nació la ‘Ndrangheta, que desde fines del siglo XIX no para de crecer.

Hoy la 'Ndrangheta mueve alrededor de 43.000 millones de euros (48.400 millones de dólares) al año, principalmente del tráfico ilegal de drogas, y también de empresas de construcción, restaurantes y supermercados. El monto de dinero es suficiente como para alterar el sistema democrático de un país como Italia; lo generado por la mafia representa aproximadamente el 2% de su PBI.

¿Cómo lo ha logrado? Una de las claves ha sido establecer fuertes lazos con Suramérica, donde están los productores de coca y desde donde la hacen circular hacia Europa, siendo el principal traficante de cocaína del Viejo Continente.

"Hay una presencia constante que tiene raíces históricas muy fuertes. (...) Claramente empezando por Colombia, Perú y Bolivia, los países que producen cocaína", dijo a Sputnik el periodista italiano Matteo Forciniti.

La mafia tiene decenas de hombres de confianza que desde hace décadas viven en Suramérica de manera estable, que se han casado y tienen familias, y desde allí manejan el negocio.

La 'Ndrangheta goza de "cierta confianza" entre los cárteles de Colombia por "la falta de arrepentidos" —personas que denuncian la organización criminal—, y porque siempre pagaron, "nunca tuvieron deudas con los colegas colombianos", explicó Forciniti.

La rara existencia de arrepentidos entre los calabreses se debe a cómo son reclutados los miembros de la organización; esa es su principal diferencia con el resto de las mafias. La 'Ndrangheta escoge a sus miembros siguiendo el criterio de la relación de sangre, de lo que resulta una extraordinaria cohesión dentro del clan familiar y dificulta investigar su funcionamiento.

"Es una cosa muy simple, elemental: vos no vas a denunciar a tu padre, hermano, primo, es muy difícil que esto ocurra", aseguró Forciniti. No sólo eso, sino también es un tipo de organización muy horizontal, porque cada familia tiene una cierta autonomía, entonces "maneja su negocio de manera bastante independiente". Por eso es probable que las denuncias tengan un alcance limitado.

"Ese silencio, esta manera de llevar adelante el negocio de la droga, hizo adquirir a la 'Ndrangheta una cierta credibilidad en comparación a otras organizaciones criminales que estaban en el pasado y hoy son muy débiles, por ejemplo la mafia en la región de Sicilia".

En el correr del tiempo, la mafia desarrolló "una buena reputación" en Europa y Suramérica, lo que permitió que gozaran de "privilegios" en comparación a otras organizaciones, aseguró Forciniti. Por ejemplo, los calabreses lograron comprar la cocaína a un precio mucho menor que el resto de las mafias.

Las bandas criminales normales compran el kilo de cocaína a 1.800 euros (2,026 dólares), con un principio activo del 98%. "Pero la 'Ndrangheta lo hace a 1.000 euros [1.125 dólares]. Tiene una relación privilegiada, de confianza total, porque nunca fallan. De hecho, las demás organizaciones de gran parte de Europa acuden a ellos cuando necesitan un pedido. Cosa Nostra, por ejemplo, les compra desde hace tres décadas la cocaína", dijo a El País el fiscal de Catanzaro, Nicola Gratteri, en septiembre de 2018.

La estrategia suele ser la misma: se crean sociedades ficticias en Panamá y desde allí se organiza la carga y el transporte de la droga. Los proveedores de la ‘Ndrangheta transportan la coca en camiones por la selva amazónica, en Brasil la embarcan en el puerto de Santos, en el Estado de São Paulo, el más grande de Suramérica.

Desde allí envían, por ejemplo, contenedores de caña de azúcar y antes de cerrarlos colocan algunas bolsas de coca. A eso lo llaman 'rip off'. Luego cierran y ponen un sello. Pero dentro han dejado otro idéntico al oficial que servirá para precintar de nuevo el contenedor una vez sacada la coca en el puerto de Gioia Tauro, en Calabria.