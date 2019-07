'El gran hackeo': un documental revela a quién sirve el espionaje de Facebook (vídeo)

En el nuevo documental, dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim, "las partes implicadas cuentan su versión del polémico escándalo de Cambridge Analytica y Facebook".

"Las plataformas que surgieron para conectarlos ahora son un arma. Es imposible saber qué es qué. Nada es lo que parece", afirman los creadores del documental.

Los protagonistas de la película —tanto los informantes de la propia consultora británica como varios periodistas y expertos— analizarán cómo se rastrearon los datos de los usuarios de Facebook y cómo se utilizan las redes sociales para manipular la opinión pública.

'El gran hackeo' estará disponible en Netflix a partir del próximo 24 de julio.

El caso de Cambridge Analytica

La red social Facebook se vio envuelta en una serie de escándalos de obtención de los datos personales de sus usuarios sin su consentimiento explícito. En abril del 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg testificó ante el Congreso de EEUU acerca del marco en el que la consultora británica Cambridge Analytica accedió a datos de por lo menos 87 millones de usuarios de la red social y supuestamente los utilizó en campañas políticas —en particular, para manipular la opinión pública a favor del Brexit en el Reino Unido, de la candidatura de Donald Trump en las presidenciales de EEUU— a través de la aplicación 'This Is My Digital Life'.

El 12 de julio, la Comisión Federal de Comercio de EEUU ha aprobado un acuerdo de aproximadamente 5.000 millones de dólares con Facebook por haber violado la privacidad de sus usuarios. La reciente multa de 5.000 millones de dólares es la mayor en la historia contra una empresa de tecnología, muy por encima de los 22,5 millones de dólares con los que la Comisión multó a Google en el 2012.