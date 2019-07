La alarmante tendencia que revela la lista de Forbes de las celebridades mejor pagadas

Las ganancias estimadas de Taylor Swift, de 29 años, crecieron 131% en comparación con el 2018, lo que le permitió encabezar la lista con 185 millones de dólares. Su última gira 'Reputation Stadium Tour' pasó por 53 estadios ubicados en 36 ciudades y acumuló un total de 345 millones de dólares.

En cuanto a Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, ganó unos 170 millones. La multimillonaria más joven del mundo es propietaria de su propia línea de cosméticos, Kylie Cosmetics, asimismo, gana alrededor de 800.000 dólares por cada publicación en Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 27 Май 2019 в 4:05 PDT

"Yo soy la cara de mi marca. Yo me hago cargo de todo lo que ocurre", declaró Kylie en una entrevista.

La tercera entre las mujeres que más han ganado es la creadora de la saga de fantasía 'Harry Potter', la británica J.K. Rowling, que ocupó el decimotercer lugar del ránking, con una ganancia de 92 millones de dólares.

Por su parte, la cantante Beyoncé Knowles se encuentra en el lugar 20 de la lista de Forbes (81 millones).

"Nunca estoy satisfecha. Nunca he conocido a nadie que trabaje más que yo en mi industria", declaró la artista en una entrevista con Forbes.

Cabe recordar que el esposo de Beyoncé, el rapero Jay-Z, se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop. El músico, de 49 años, cuenta con una participación de 70 millones de dólares en el servicio de taxi Uber y un catálogo de música por 75 millones de dólares.

A Beyoncé le siguen la presentadora y comediante Ellen DeGeneres (en la posición 22, con 80,5 millones) y la celebridad y empresaria Kim Kardashian (26 lugar y 72 millones de dólares).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Май 2019 в 8:11 PDT

En cuanto a las cantantes Rihanna (62 millones), Katy Perry (57,5 millones) y Pink (57 millones), ocupan los lugares 36, 41 y 43 de la lista de Forbes, respectivamente.

La famosa actriz Scarlett Johansson se encuentra en la posición 47 de la lista, con 56 millones de dólares, tras interpretar al personaje Viuda Negra en la taquillera 'Avengers: Endgame' (2019).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Scarlett Johansson 🇺🇸 (@scarlett.johansson.fc) 24 Мар 2019 в 7:38 PDT

A su vez, la abogada y presentadora del programa 'Judge Judy' Judith Sheindlin se queda en el lugar 59 de la lista de Forbes, con sus ingresos anuales de 49 millones de dólares.

El lugar 62 de la lista lo ocupa la cantante Ariana Grande (48 millones al año).

A Grande le siguen la cantante e intérprete de origen puertorriqueño Jennifer Lopez y la actriz de televisión y también empresaria Sofía Vergara, que comparten el lugar 76 de la lista de Forbes con 43 millones de dólares anuales.

"Actuar era lo que amaba, pero sabía que no iba a ganar dinero con eso, por lo que su capacidad empresarial comenzó", explicó a Forbes el socio de Vergara, Luis Balaguer.

La cantante y actriz Lady Gaga, de 33 años, ocupa el lugar 90 de la lista con 39,5 millones de dólares, tras protagonizar la oscarizada película 'A Star Is Born'.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 9 Июл 2019 в 12:01 PDT

Por su parte, la reconocida cantante canadiense Celine Dion se sitúa en la última posición del ránking, con 37,5 millones de dólares.

En general la lista de celebridades mejor pagadas luce así:

Taylor Swift (185 millones de dólares) Kylie Jenner (170 millones) J.K. Rowling (92 millones) Beyoncé (81 millones) Ellen DeGeneres (92 millones) Kim Kardashian West (72 millones) Rihanna (62 millones) Katy Perry (57,5 millones) Pink (57 millones) Scarlett Johansson (56 millones) Judy Sheindlin (49 millones) Ariana Grande (48 millones) Jennifer Lopez (43 millones) Sofia Vergara (43 millones) Lady Gaga (39,5 millones) Celine Dion (37,5 millones)

La brecha salarial de género en Hollywood

Las actrices famosas de Hollywood suelen cobrar menos que sus coprotagonistas masculinos por realizar el mismo trabajo.

Así, en el 2018, se dio a conocer que el protagonista de 'All The Money In The World', Mark Wahlberg, cobró 1,5 millones de dólares por diez días de rodaje de la cina, mientras que la actriz Michelle Williams solo ganó 1.000 dólares por el mismo período de tiempo.

En cuanto a la estrella de la serie 'House of Cards', Robin Wright, exigió a Netflix el mismo sueldo que cobró su coprotagonista, Kevin Spacey.

"Les dije algo así como: 'Quiero que me paguen lo mismo que a Kevin", reveló en una entrevista con Huffington Post.

A su vez, la célebre actriz Natalie Portman, famosa por sus papeles en las películas como 'León', 'Black Swan' o 'Star Wars', reveló que el intérprete Ashton Kutcher recibió un sueldo tres veces mayor que ella en la comedia romántica 'Amigos con derechos'.

"Lo sabía y no hice nada. No me enojé lo suficiente", confesó Portman.

Por su parte, la ganadora del Oscar Hilary Swank afirmó que le ofrecieron un sueldo hasta 20 veces menor que el de su coprotagonista en una película.

"El actor no tenía ningún tipo de éxito, pero había hecho una cinta en la que era el chico lindo. A él le ofrecieron 10 millones de dólares y a mí 500 mil dólares. Así que dije que no. Luego ellos encontraron a otra persona, a la que le pagaron 50 mil dólares. Así que se ahorraron 450 mil dólares, probablemente para darle ese dinero al actor", señaló.

Después de un 'hackeo' a Sony Pictures en 2014, se dio a conocer la información acerca de la brecha salarial que existe en Hollywood. La actriz Jennifer Lawrence ('Los juegos del hambre', 'Red Sparrow', 'X-Men') expresó que "cuando descubrí cuánto de menos me estaban pagando con respecto a esas personas con pene no me enfadé con Sony. Me enfadé conmigo misma".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen) 10 Май 2019 в 6:26 PDT

Entre las actrices que afirmaron cobrar mucho menos que sus coprotagonistas masculinos figuran estrellas como Charlize Theron, Gal Gadot, Diane Keaton o Emma Stone.