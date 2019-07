Insólito: una mujer semidesnuda le practica sexo oral a un hombre en pleno concierto de rock (vídeo)

"Bueno, no soy un veterano, pero he visto cosas. He visto muchas cosas... (…) Pero en mis casi 30 años de carrera NUNCA he visto a una pareja haciéndolo justo en frente del escenario ¡en el p… epicentro del foso!", comentó en su cuenta de Instagram Adam Nergal Darski de la banda polaca.

En el vídeo aparece una mujer semidesnuda arrodillada frente a un hombre también medio desnudo practicándole sexo oral. Mientras lo hacía, el hombre levantaba los puños y cantaba canciones. Según el vocalista de la banda, el acto duró unos 5-10 minutos.

"Estoy contento de ver cualquier reacción a nuestra música. Me parece bien todo menos la indiferencia", señaló el músico.

"El amor es la ley. Nivel 'pro' de depravación", agregó.

Adam Nergal comentó en otra publicación que no está de acuerdo con la gente que criticó a los protagonistas del vídeo viral.

"En las fotos o en el vídeo, uno ve a dos adultos consensualmente involucrados en un acto sexual impulsados por las imágenes y los sonidos que están experimentando en ese momento... Me parece bastante épico. Estoy orgulloso de que la música de Behemoth cree un impulso tan primitivo y se manifieste en un contacto entre humanos", comentó.