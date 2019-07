Qué está pasando entre AMLO y la Policía Federal de México

Las raíces del conflicto

El líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en reiteradas ocasiones que la Policía Federal ha sido socavada por la corrupción.

Según aclaró AMLO a través de su cuenta oficial de Twitter, "los buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional, otros no, porque no pasan la prueba física o tienen problemas de salud; pero van a seguir trabajando en la Policía Federal" y subrayó que se trata de un reclutamiento voluntario, y que "no se va a despedir a nadie", además, "todos los elementos mantendrán sus prestaciones".

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

Por su parte, los uniformados se niegan a sumarse a los 50.000 efectivos procedentes del Ejército y la Marina, con quienes integrarán el nuevo cuerpo bajo conducción militar. El 3 de julio, los agentes de la Policía Federal salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales y protestar contra la reforma de AMLO.

"Hay mano negra en este asunto"

El líder mexicano denunció que "es importante que todos conozcan esta información: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli, y piensan que va a ser lo mismo".

Por su parte, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, insinuó que fue el expresidente Felipe Calderón uno de los responsables, mientras que dos elementos de la Policía Federal pidieron que el exmandatario sea su representante.

"Queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical", declaró a los medios uno de los uniformados, apoyado por otro agente de la Policía, que señaló que "nosotros sabemos que no es política, sabemos que no se trata de nada político, simplemente como ellos (el Gobierno federal) han hablado que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre de lado de la Policía Federal nos represente".

En cuanto al propio Calderón, negó estar detrás de las protestas de los policías federales.

"Niego categóricamente la cobarde acusación que desde el poder se hace, en la cual afirman que yo estoy organizando o que estoy detrás de la protestas de la Policía Federal, en particular al presidente, pero específicamente a Alfonso Durazo le exijo que si tiene las pruebas las presente y actúe en consecuencia, si no las tiene retire esas calumnias", expresó el político.

Asimismo, criticó a AMLO por su estrategia de seguridad.

"Si la Policía Federal 'se echó a perder', ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Hago votos porque esto se resuelva en paz; que a policías se les restituyan sus derechos: bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad", concluyó Calderón.