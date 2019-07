El 'Día del beso robado', una antigua tradición británica que ya no es bien vista en el mundo

Varios misterios rodean al 'Día Internacional del Beso Robado'. Para empezar, no está clara la fecha exacta en que comenzó a celebrarse, aunque diferentes fuentes coinciden en que nació en el Reino Unido durante el siglo XIX.

La otra particularidad es que en EEUU y Reino Unido, los dos países donde más se celebra, el día es conocido como 'kissing day'. La denominación del día del 'beso robado' se extendió en Hispanoamérica, poniendo mayor énfasis en el tipo de beso que se da por sorpresa.

En efecto, la denominación de 'beso robado' se utiliza tradicionalmente para referirse al beso que una persona le da, por sorpresa, a la persona de la que se siente atraída. En ese marco, en cada 6 de julio suelen reproducirse las publicaciones que alientan y dar consejos para 'animarse' a besar a ese amor imposible.

Sin embargo, la consolidación del rechazo hacia todas las formas de acoso y abuso sexual hicieron que, poco a poco, el concepto de 'beso robado' perdiera la inocencia que parecía tener entre los promotores de la celebración del 6 de julio.

Un claro ejemplo de eso se dio en España en 2016. El 14 de febrero de ese año, en oportunidad del 'Día de San Valentín’, la cuenta oficial de la Policía Nacional española publicó en Twitter el mensaje: "Si te 'roba' un beso no es delito. Feliz San Valentín".

La publicación desató una fuerte polémica, que incluyó el anuncio de denuncias por parte de organizaciones feministas que señalaron que besar a alguien sin su consentimiento constituye un abuso sexual.

La propia Policía española debió aclarar más tarde la publicación, señalando que "si tu amor te 'roba' un beso por sorpresa ¡disfrútalo'" pero "si alguien te roba un beso sin consentimiento, denuncia".

También en España, pero un año después, se produjo un fallo judicial histórico en contra de la cultura del 'beso robado': un tribunal civil condenó a un hombre a pagar 31.000 euros a una joven a la que había besado contra su voluntad dentro de su coche, en 2009.

En Italia también hubo condenados por robar besos. En 2007, un efectivo militar fue condenado a más de 8 meses de prisión por haber besado sin su consentimiento a compañera de servicio. Si bien el hombre fue condenado en primera instancia, en febrero de 2019 la Justicia Italia dio vuelta atrás y absolvió al acusado alegando que el beso "no había constituido un delito".

El mismo año, pero en Argentina, la Justicia imputó al guardia de seguridad de un edificio por besar a la fuerza a una joven que llegaba al lugar para visitar a una amiga. El hombre se lanzó sobre la mujer cuando ingresaba al ascensor y, tomándola del rostro por la fuerza. La Justicia consideró que se trató de 'abuso sexual simple' y que el hombre había cometido 'un indudable avance sobre la libertad sexual de la víctima'.

En un artículo publicado en 2018, la organización internacional con base en Venezuela 'Feminismo Inc' cuestionaba la celebración del 6 de julio y sostenía que "no hay nada inocente en el abordaje sexual de una persona por otra sin su consentimiento, ni siquiera por un beso".

Incluso una de las fotografía de besos más icónicas cambió totalmente de significado en los últimos años, a la luz del relato de su protagonista. La famosa fotografía de Alfred Eisenstaedt en la que un marine estadounidense besa en la boca a una enfermera en Times Square, celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue un 'beso robado' que bien podría ser condenable en la actualidad.

© AP Photo / Victor Jorgensen La famosa foto del marine besando a la enfermera Edith Shain, desde un ángulo cercano al del fotógrafo Alfred Eisenstaedt

"El muchacho me agarró y yo cerré los ojos", contó tiempo después Edith Shain, la enfermera de la fotografía. La mujer confesó que no conocía al hombre, que la sujetó por sorpresa. "Le dejé besarme porque había estado en la guerra, luchando por nuestro país y me sentí muy feliz de hacerlo", dijo la mujer.

En febrero de 2019, una de las estatuas que recuerda el beso en Sarasota, Florida, fue vandalizada con una escritura de la consigna '#MeToo', que identifica al movimiento feminista que surgió para denunciar casos de acoso y abuso sexual en Hollywood.