Así es cómo México se convirtió en el segundo productor de opio del mundo

La epidemia de muertes provocada por consumo de opioides ya no solo es un tema que afecta a EEUU, Europa y África también comenzaron a sentir los estragos, alertó el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 de Naciones Unidas.

Y, aunque el documento indica que la producción global de opio en 2018 bajó respecto al máximo histórico alcanzado el año anterior, la cifra alcanzada es la segunda más alta de la última década, con 7.790 toneladas.

Este oligopolio lo dominan tres países, Afganistán, México y Birmania. En el país latinoamericano los cultivos de adormidera registran un aumento anual escalonado, pasó de 6.900 hectáreas en 2007 a la 30.600 en 2017, según el Monitoreo de Cultivos de Amapola 2015-2016 y 2016-2017 publicado en 2018 por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc, por sus siglas en inglés).

Una parte de este fenómeno tiene que ver con su vecino del norte. "EEUU es el mayor consumidor de opioides del mundo. Las organizaciones del crimen organizado mexicano se posicionan como proveedores", dijo a Sputnik Inés Giménez, investigadora de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).