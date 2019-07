Una ciclista vive una aventura épica en viaje por el empoderamiento femenino

Abril salió el 15 de junio del 2018 de su natal Oaxaca con la intención de regresar a Africa, en donde vivió más de 13 años en los que se dedicó a diversas actividades de ayuda humanitaria en salud, nutrición, agricultura, entre otras.

"Es un viaje que deseaba realizar prácticamente desde que regresé de África hace unos cinco años; mi plan al regresar a México era volver y ese objetivo se volvió mi proyecto de vida y empecé a pensar cómo sería ese regreso", explicó la también especialista en antropología social y desarrollo comunitario a Notimex.

Comenta que decidió regresar en bicicleta porque es un medio de transporte que le gusta y la hace sentir "muy segura", además de que es un vehículo que le da plena autonomía y seguridad en sí misma.

El largo trayecto lo emprendió junto a su perro "Maku" (nombre de origen etíope y que significa ángel), un dálmata que se convirtió en su compañero de aventuras.

Expuso que este viaje también es una oportunidad de compartir, a lo largo de su recorrido de regreso a tierras africanas, lo que ella considera que "la bici le dio", el empoderamiento femenino.

"Pensé, si me voy en bicicleta será un viaje muy largo, pero tendré el tiempo de compartir mi experiencia con otras mujeres y a las niñas que también tienen sueños de hacer cosas diferentes, pero que a veces por miedo o por no querer salir de su zona de confort, no se atreven", añadió.

De igual modo, consideró que a las mujeres mexicanas les hacen falta modelos de homólogas de clase media y media baja que hagan cosas diferentes, para que se den cuenta que no necesitan ser adineradas para hacer cosas extraordinarias.

"Mientras se tenga salud, no se necesita mucho dinero para alcanzar tus metas. Yo no tengo mucho dinero, pero trabajo en mi camino de regreso a África para hacer lo que yo quiero que es viajar", abundó

Abril también hace fotografías y postales que vende a lo largo de su recorrido por territorio mexicano, además, recibe ayuda solidaria de personas que se encuentra en su camino de regreso a África.

Agregó que ese dinero le ayuda a cubrir los gastos de "Maku", así como alimentarse, ya que una de las grandes ventajas de viajar en bicicleta "es que no se gasta mucho dinero, ya que no necesitas gasolina" y en el caso del alojamiento, normalmente ella acampa, aunque también consigue que le den morada a cambio de trabajo.

​El plan es viajar hasta Buenos Aires, Argentina, y de ahí cruzar el Atlántico en barco para llegar a Sudáfrica y pedalear hasta Marruecos, por lo que desconoce cuánto tiempo le llevará alcanzar la meta.

"Son muchos kilómetros, pero esto, más que un viaje, es un plan de vida; Marruecos es pues el punto a alcanzar, por ahora lo que sigue es dar la vuelta a toda la Península de Yucatán para llegar a Chetumal, cruzar por Belice y pedalear hasta Argentina", precisó.

Fotos: Ciclistas desnudos se apoderan de las calles de Madrid