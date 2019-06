La habitación en la que puedes romper de todo si te ha dejado tu pareja (fotos)

Es probable que no hayas roto un plato adrede en tu vida. Pero nunca es tarde para hacerlo. Sobre todo si quieres liberar tensiones después de un mal día. No es una locura, sino una moda que ha llegado a algunas ciudades del mundo. En Pekín existen varios lugares en los que no solo se rompen cosas para tranquilizarse, sino para romper el hielo.