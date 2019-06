El guionista de la serie 'Chernobyl' descarta una segunda temporada

KIEV (Sputnik) — El guionista y coproductor de la miniserie 'Chernobyl', Craig Mazin, afirmó que no tiene previsto trabajar en la creación de una segunda temporada del exitazo.

"No, creo que relatamos esta historia tan bien como podíamos. Y es importante dejarla así", respondió a la pregunta correspondiente en una entrevista con el portal ucraniano TSN.

El guionista destacó que está "fascinado" por Europa Oriental.

"No tengo dudas de que tarde o temprano volveré a uno de los numerosos escenarios increíbles de Europa Oriental. Todavía no sé cuándo, pero en cuanto a Chernóbil, he relatado todo lo que quería", señaló Mazin

La miniserie 'Chernobyl', coproducida por los canales HBO estadounidense y Sky británico, se estrenó a inicios de mayo pasado y consiguió convertirse en la serie mejor valorada en la base de datos en línea Internet Movie Database (IMDB).

La cinta narra el accidente nuclear que se produjo en la planta en 1986 y los heroicos esfuerzos emprendidos para paliar sus consecuencias.

Además: Agonía, muerte inminente, suicidio y cárcel: el destino de los protagonistas de 'Chernobyl' (fotos)