Fallece la estrella del póker Liya Nóvikova (fotos)

"No sé cómo se suele informar en tales casos, he estado pensando mucho y es difícil para mí escribirlo. Liya ha muerto. Ayer. Ha sido un accidente. Ya no está con nosotros. Nos ha dejado", reza la publicación.

Según informó el medio MK, Nóvikova murió cuatro días antes de su cumpleaños. Los padres de la joven no podían contactarla durante varias horas, de modo que pidieron que una vecina —que tenía un juego de llaves— acudiera a su casa.

Al entrar en el apartamento, la mujer halló a la joven inconsciente y sin ropa en el cuarto de baño. Por su parte, los médicos que acudieron al lugar no hallaron señales de muerte violenta en el cuerpo de Nóvikova y sugirieron que pudo haber fallecido al resbalarse en el piso mojado.

La joven saltó a la fama en marzo de 2015, tras obtener el estatus de PokerStars Team Pro Online. Tenía decenas de miles de seguidores en sus redes sociales, donde transmitía sus sesiones de póker.

"Era una persona muy buena y amable. Firmó un contrato con el portal de póker más popular del mundo, así que representó a Rusia en las competiciones internacionales", reveló un amigo de Nóvikova al medio 360.

Además del póker, la joven también se dedicaba a los deportes como ciclismo, baloncesto, piragüismo o boxeo. Asimismo, era dueña de tres perros y una chinchilla.