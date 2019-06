Minero ruso cuestiona la veracidad de la serie 'Chernobyl' de HBO

Naúmov trabajaba en la mina Nikúlinskaya, ubicada en la región de Tula. Llegó a la central nuclear como parte del grupo de liquidación de la catástrofe.

Según Naúmov, quien dio una entrevista a la publicación regional MySlo, la serie "no relata todo con veracidad" sobre los mineros. Por ejemplo, en su visita a la mina el ministro soviético de la Industria del Carbón no estuvo escoltado por soldados con rifles automáticos.

También refutó que les hicieran participar en la liquidación a punta de pistola.

"Escuchen, ¿qué de guardias con metralletas? Es ridículo. Y su forma de hablar —"cierra la boca"— como si fueran cowboys [vaqueros estadounidenses], los mineros no tienen ese léxico. En general, se habla demasiado sobre las autoridades, la KGB (la agencia de inteligencia soviética). No me gustó", afirmó.

En la serie, los mineros tratan mal al ministro, pero, según Naúmov, "los ministros eran respetados" ya que provenían de la misma clase que los mineros y lentamente se abrían camino hacia arriba.

El cartel que se usaba en la filmación que pedía mejorar el rendimiento sí existió y el detalle fue apreciado por el minero. Naúmov explica que los turnos de mineros duraban tres horas. Se les requirió que cavaran un túnel bajo el reactor en tres meses, pero lograron completar la tarea en solo un mes y medio.

"Hubo récords que nunca se repetirán. Los chicos se quitaban las palas unos a otros. A la hora del cambio de turno, no querían dejar las palas: 'Dennos dos minutos más'. De inmediato empezaba una disputa sobre quién debía trabajar", explica el liquidador.

Además, los mineros nunca trabajaron desnudos a pesar del calor, como se muestra en la serie. Llevaban ropa blanca como los trabajadores de la estación, pero no usaban respiradores porque les impedían trabajar bien.

"Nuestra salud fue estrictamente monitoreada. Una vez cada dos días, se nos hacía un análisis de sangre. Si no pasábamos la prueba, no se nos permitía seguir trabajando. En general, la organización era asombrosa y la alimentación también", recalcó el minero.

"Siempre se lo digo a los chicos: ustedes son héroes. Siéntanse libres de hablar de ello. No todos están destinados a hacer esto en la vida", concluyó Naúmov.

La mini-serie 'Chernobyl' se ha convertido en el programa de televisión con mayor rating de la historia según la evaluación de los usuarios de la base de datos de películas de Internet (IMDb). La última serie del proyecto salió al aire el 4 de junio.

A pesar de los rating, la serie recibió muchas críticas en el espacio postsoviético por tergiversar los hechos que relata.