Niños actores: las terribles consecuencias del trabajo infantil reflejadas en la vida de estos famosos

Cuando vemos niños y niñas en anuncios publicitarios, programas televisivos, en el teatro o en la pantalla grande, rara vez nos preguntamos si sus derechos de infancia estarán siendo respetados. Quizá sea porque rara vez nos damos cuenta que esos chicos que nos entretienen están trabajando.

No sucede lo mismo cuando identificamos que hay niños que son explotados en fábricas de todo el mundo, en plantaciones de cacao o en la pesca; en esos casos el trabajo infantil es siempre condenado. Quizá porque la explotación es más evidente y no nos entretiene.

De 218 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que están empleados, 152 millones son víctimas del trabajo infantil.

Más: Dos ONG instan a poner fin a la mendicidad forzada de los niños talibés en Senegal

Siete de cada 10 están en el sector de la agricultura, y casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo. En esos casos, los niños y niñas son separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades.

Sin irnos a tales extremos, en el mundo del espectáculo también hay explotación y sobreexigencias impuestas a niños, niñas y adolescentes que se dedican a la actuación.

En general, el trabajo infantil en espectáculos no está bien vigilado; aspectos tan cruciales como cuánto tiempo trabajan, qué se hace con el dinero que cobran, cómo continúan sus estudios y qué hacen en su tiempo de ocio, dependen exclusivamente de la buena voluntad de los padres de los chiquillos, representantes y productores.

Hay muchos casos mundialmente conocidos en los que es evidente que el trabajo a temprana edad no repercutió de buena forma en la vida su vida.

También: "Niños de Chernóbil", la historia oculta que los productores de HBO prefirieron callar

Sputnik te acerca algunos casos de estrellas infantiles que sufrieron altibajos por la fama:

Macaulay Culkin

El 26 de agosto de 1980 en Nueva York, EEUU, nació un pequeño rubio de ojos celestes que nos cautivaría como Kevin McCallister, el niño protagonista de 'Home Alone' y 'Richie Rich'.

En 1995 sus padres se separaron y comenzaron una batalla legal por la custodia de sus hijos y la fortuna de Macaulay. En 1996, el joven actor dijo que no aceptaría ningún papel hasta que sus padres terminaran con la disputa, pero recién fue en abril de 1997 que finalmente acordaron que su madre, Patricia Brentrup Culkin, sea quien cuide de los chicos.

Al año siguiente (con sólo 17 años), Culkin se casó con la actriz Rachel Miner, se divorciaron en el 2000. En el 2002 inició una relación con la actriz Mila Kunis, con quien compartió su vida durante ocho años, terminando su romance en 2010.

En 2003 regresó al cine con la película Party Monster. Al año siguiente, fue detenido en Oklahoma por posesión de marihuana y dos psicofármacos que se venden bajo receta: Alprazolam y Clonazepam. Fue encarcelado brevemente, luego puesto en libertad bajo fianza.

Culkin comenzó a ser asediado por rumores en torno a su abuso de drogas, principalmente la heroína.

Además: Los países hispanos que mejor y peor protegen la infancia

Pero no fue hasta 2016 cuando Culkin quiso enterrar de una vez por todas aquellos rumores, un debate que sólo se había profundizado desde que la revista estadounidense The National Enquirer hiciera público en 2012 que el intérprete habría estado gastando alrededor de unos 6.000 dólares al mes para conseguir heroína.

"Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no, nunca me he visto en la situación de tener que pagar 6.000 dólares al mes para conseguir heroína o cualquier otra cosa. Pero lo que de verdad me ponía enfermo era ver cómo algunos periódicos terminaban envolviéndolo todo con su falsa apariencia de preocupación. No, solo estaban intentando vender periódicos a mi costa", señaló en una entrevista al diario británico The Guardian.

Sobre su arresto, dijo que no se arrepiente de las decisiones del pasado porque son las que le han llevado a convertirse en la persona que es hoy.

Desde hacía más de una década, Culkin había rechazado hacer cualquier tipo de entrevistas, simplemente porque no deseaba realizarlas, explicó.

"Los paparazzi corren detrás de mí porque no me prostituyo a mí mismo", aseguró en entrevista con The Guardian.

Ahora Culkin tiene una banda de rock que realiza parodias de canciones de The Velvet Underground con letras de pizza: 'The Pizza Underground'.

En 1999 'El show de Amanda' llevaría a la niña Bynes de 13 años a la fama mundial. Este programa contaba con combinaciones de parodias cómicas y dibujos, incluyendo a Amanda interpretando a la jueza Trudy y a Penélope Taynt, una fan obsesionada con Amanda; el programa se transmitía por Nickelodeon.

En 2006, Bynes actuó en 'She's the Man', una comedia basada en 'Twelft Night', de William Shakespeare. El año siguiente interpretó a Penny Pingleton en 'Hairspray', una adaptación cinematográfica del musical de Broadway del mismo nombre. Este film fue su primer papel en un musical. Fueron buenos años para Bynes.

Vinculado: México, el 'Bangkok de América Latina' por el turismo sexual infantil

Sin embargo, después de varias actuaciones estelares más, Bynes anunció por Twitter que abandonaba el mundo de la actuación.

"Sé que 24 años es una tierna edad para retirarse, pero tienen la primicia, me he retirado. Ser actriz no es tan divertido como parece, si ya no amo algo, lo dejo de hacer. Ya no amo actuar, por eso he dejado de hacerlo", escribió en 2010.

Sin embargo, a un mes y cinco días de su "retirada", anunció por la misma red social que volvía al mundo de la actuación: escribió "Ya no me retiro".

Este gesto ha hecho que la prensa rosa haya empezado a desconfiar de la retirada de Bynes, ya que aseguran que todo podría haber sido parte de una estrategia publicitaria que beneficiaria a su filme 'Easy A'... la que finalmente la llevaría al borde del abismo.

En una entrevista concedida a Paper Magazine en noviembre de 2018 —tras casi una década de que estuviera fuera de Hollywood— reconoció haber fumado marihuana a los 16 años y después consumir de forma abusiva otras drogas.

Interesante: 'Niños chocolate', el lado triste y desgarrador de la infancia

"Aunque todos pensaban que yo era la 'buena chica', fumé marihuana desde ese momento", sostuvo, añadiendo que años más tarde pasó a probar sustancias más fuertes como MDMA y cocaína.

Aún así, afirmó que el uso de ninguna de esas drogas le generó una adicción, y que solo tras probar el Adderall (anfetamina) sintió que comenzó su caída. Bynes comentó que llegó a esa pastilla tras leer un artículo en una revista donde afirmaban que servía para que las mujeres se mantuvieran delgadas.

El abuso de esta droga se hizo más patente mientras rodaba 'Easy A', contó. "Recuerdo estar en el tráiler y solía masticar tabletas de Adderall porque pensé que me harían ser más alta (…) Mordí un montón de ellas y realmente estaba despistada y no podía concentrarme en mis líneas", detalló.

View this post on Instagram A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Nov 26, 2018 at 1:36pm PST

En los últimos ocho años, la ex estrella de Nickelodeon protagonizó varios episodios de agresividad y altercados con la justicia, debido al consumo de sustancias ilícitas, intentos de robo y extraños comportamientos en lugares públicos.

Más: Lo que no te imaginabas de la vida de la juventud norcoreana

No obstante, aseguró que quiere "volver a actuar" y que en paralelo buscará lanzar su propia línea de ropa.

Dakota Fanning

El de ella es un caso totalmente opuesto. Fanning —con sólo 8 años estuvo nominada a los Premios SAG por su papel de Lucy en la película 'I am Sam'—, recientemente dijo a Variety que una infancia rodeada de focos la hizo crecer profesionalmente y personalmente.