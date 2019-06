Sí que tienes un 'tipo'… y es tu ex

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Toronto, Canadá, revela que no es para nada fácil.

La investigación comparó las personalidades de las parejas actuales y pasadas de 332 personas. Se les pidió a los participantes del estudio evaluar sus propios rasgos de personalidad relacionados con la complacencia, el esmero, la extraversión, el neuroticismo y la apertura a la experiencia, informando sobre lo mucho que se identificaban con una serie de afirmaciones como "Por lo general soy modesto y reservado", "Me interesan muchos tipos de cosas" y "Hago planes y los llevo a cabo".

Los hallazgos, publicados en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', muestran que la gente busca relaciones con el mismo tipo de persona una y otra vez, ya que tanto las parejas actuales como las exparejas de alguien se describían de manera similar.

"Es común que cuando termina una relación, la gente atribuya la ruptura a la personalidad de su expareja y decida que necesita salir con otro tipo de persona. Nuestra investigación sugiere que hay una fuerte tendencia a seguir siendo atraídos por un tipo de personalidad similar", dice el autor principal de la investigación, Yoobin Park.

"El grado de consistencia de una relación a otra sugiere que la gente puede tener un 'tipo'", agregó el coautor Geoff MacDonald.

Al pedir a las personas describir sus propias personalidades, en lugar de pedir a otra persona que las describa, los científicos también pudieron obtener resultados más precisos. Creen que sus hallazgos podrían ayudar a construir una relación más feliz y saludable.

"En cada relación, la gente aprende estrategias para coexistir con la personalidad de su pareja", dice Park. "Si la personalidad de tu nueva pareja se parece a la de tu ex, transferir las habilidades que aprendiste puede ser una forma efectiva de empezar una nueva relación sobre una buena base".