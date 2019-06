Un ataque homófobo contra una uruguaya y su pareja estremece al Reino Unido

Un grupo de jóvenes comenzó a acosarlas cuando descubrieron que las mujeres eran pareja y les pidieron que se besaran mientras hacían gestos sexuales.

La azafata Melania Geymonat, de 28 años, explicó que el ataque contra ella y su compañera, Chris, ocurrió en la cubierta superior de un autobús nocturno de Londres mientras viajaban al barrio de Camden Town.

Geymonat, uruguaya de nacionalidad, explicó a la BBC que ella ya había experimentado antes "mucha violencia verbal", pero jamás había sido atacada físicamente por su sexualidad.

"Nos rodearon y empezaron a decir cosas realmente agresivas, cosas sobre posiciones sexuales, cosas de lesbianas y pedían que nos besáramos para que pudieran mirarnos", señaló la uruguaya.

Luego los atacantes comenzaron a tirarles monedas.

"Lo siguiente que vi es que Chris está en el medio del autobús y le estaban golpeando. Así que inmediatamente fui para allá por impulso y traté de sacarla de allí. Comenzaron a pegarme. Estaba sangrando", confesó la aeromoza que trabaja en Ryanair.

Ambas mujeres tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir tratamiento por varias lesiones faciales.

"No me acuerdo de si perdí o no la conciencia. De repente, el autobús había parado, la policía estaba allí y yo sangraba por todas partes", declaró Geymonat, que tenía una fractura de nariz. Además, los asaltantes le robaron el teléfono y el bolso antes de huir.

El ataque causó una gran conmoción en la sociedad británica.

La primera ministra del país, Theresa May, declaró: "Este fue un ataque enfermizo y mis pensamientos están con la pareja afectada. Nadie debería tener que ocultar quiénes son o a quién aman y debemos trabajar juntos para erradicar la inaceptable violencia hacia la comunidad LGBT".

May no fue la única política en pronunciarse al respecto. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corby, señaló en su cuenta de Facebook: "No debemos y no vamos a aceptar esta violencia homófoba y misógina en nuestra sociedad. Solidaridad con Melania y Chris, y con todos en la comunidad LGBT + por todo lo que soportan simplemente por ser quiénes son".

"Este fue un ataque asqueroso y misógino. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT no serán tolerados en Londres", subrayó el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en su cuenta de Twitter.

La Policía de Londres arrestó horas más tarde a cuatro adolescentes de entre 15 y 18 años de edad por su presunta participación en el ataque.

Según The Daily Mail, Geymonat se graduó el año pasado como doctora de la Universidad de la República en Montevideo y trabajó en el Hospital de Clínicas de Montevideo antes de mudarse al Reino Unido. La aeromoza ha vivido en España, Italia, Chile y hasta en un barco en Grecia.

Los crímenes de odio homófobos reportados en Londres aumentaron de 1.488 en 2014 a 2.308 en 2018, según la Policía Metropolitana de Londres.