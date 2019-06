Trump responde a las críticas de Meghan Markle: "No sabía que era tan mala"

Al hablar con el periódico sensacionalista británico The Sun antes de su visita de Estado al Reino Unido, Trump dijo que no sabía que Markle lo había llamado "divisivo" y "misógino" durante su campaña presidencial de 2016 y amenazado con mudarse a Canadá.

"No sabía eso. ¿Qué puedo decir?", dijo al periódico. "No sabía que era tan mala".

Aun así, el presidente dijo que esperaba que Markle tuviera éxito como miembro de la familia real.

"Será muy buena [como princesa]", dijo.

También reveló que no tenía ni idea de que no se reuniría con Meghan en su visita de tres días al Reino Unido: "No sabía eso. Espero que esté bien". Markle está gozando su permiso de maternidad con su pequeño hijo, Archie Harrison.

Durante su visita al Reino Unido la próxima semana, Trump se reunirá con varios miembros de la familia real, entre ellos la reina Isabel, el príncipe Carlos y su esposa, Camilla Parker Bowles.