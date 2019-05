Así funcionará el 'Netflix de la ropa' que lanzará una empresa de EEUU

El comercio está cambiando a pasos agigantados: ya ir a una tienda no es como antes y las ventas por internet patearon el tablero de los negocios tradicionales. También la mismísima propiedad de las cosas está transformándose y las plataformas de economía colaborativa. Ahora hay tiendas que apuestan al alquiler de prendas por una suma mensual.

El alquiler de prendas siempre existió, pero generalmente para vestimenta que uno no usaría todos los días y necesita en ocasiones especiales, como un vestido de fiesta o un traje. Ahora bien, ¿es común rentar un par de jeans, un jersey o una camiseta? Suena extraño, pero puede ser atractivo para quienes quieran cambiar mucho su guardarropa sin gastar mucho.

Algunas empresas intentan incursionar en el tema. Una de ellas es la estadounidense Urban Outfitters, conocida por sus atuendos descontracturados. De momento se espera que el servicio, bautizado Nuuly, sea lanzado en el verano boreal, a un precio de 88 dólares por mes, inicialmente para el público femenino.

Según Urban Outfitters, este modelo de negocios le permitirá a las usuarias usar ropa en paquetes de hasta seis prendas denominados "estilos" por un valor nominal de 800 dólares por prácticamente un décimo de ese precio. Todas las transacciones se harán por una plataforma digital.

"Las suscriptoras de Nuuly elegirán sus estilos cada mes, los usarán en la medida que quieran y los cambiarán por otros nuevos al mes siguiente, inyectando frescura y variedad a sus guardarropas; y su se enamoran de algo que están alquilando, pueden comprarlo", indicó la empresa en un comunicado.

En un principio, Nuuly tendrá 1.000 estilos disponibles y se espera que se agreguen 100 otros por semana. Al final de 2019, probablemente alcanzarán 3.000 estilos distintos que incluirán pantalones de jean premium, vestidos de uso diario, abrigos y otras piezas 'vintage', en una variedad inclusiva de tallas.

No solo podrán elegir las marcas propias de la empresa, sino también de Reebok, Fila y Champion en ropa deportiva; de Levi’s, Wrangler, DL1961, Paige, AYR, Citizens of Humanity, One Teaspoon & AGOLDE en vaqueros y otras etiquetas de diseño.

Al parecer, este modelo de negocios se inspiró en los comportamientos del público 'millennial', más preocupado en la sustentabilidad y en la economía colaborativa, además de las suscripciones a servicios tan comunes en otros sectores como el audiovisual o la industria musical.

"En vestimenta, el consumidor millennial, en particular, está buscando plataformas que provean novedad, variedad y amplitud, al mismo tiempo apoyando la sustentabilidad. Nuuly busca profundizar estos cambios de comportamiento al darle acceso a los suscriptores a una amplia selección de moda actual a un costo por uso sustancialmente menor que el comercio tradicional, resolviendo la paradoja de una búsqueda del millennial por novedades en moda junto con el deseo de un estilo de vida más sostenible", indica el comunicado.

Y tú, ¿te suscribirías a este 'Netflix' de la ropa? ¿Alquilar ropa es algo común en tu país? No te olvides de compartir tu opinión en nuestra sección de comentarios.