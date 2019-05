Nadal se incomoda ante una pregunta sobre brecha salarial: "Las mujeres ganan más en la moda"

En la antesala de su debut en el Masters 1000 de Madrid, Nadal recibió una pregunta que lo incomodó durante la conferencia de prensa: "¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis y en qué crees que se basa?".

"No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el modelaje. No sé por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda, pues no lo sé", respondió Nadal, visiblemente incómodo por la pregunta de esta periodista.

"Ahí sí [en el mundo del modelaje] que no hablamos todo el día de diferencia salarial (…) Estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas, buscando la polémica", criticó el tenista que ocupa la segunda posición del ranking ATP.

"Evidentemente tengo madre y hermana y son de las personas que más quiero en este mundo, o sea qué más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente iguales y tengamos todos los mismos derechos", agregó Rafa.

La respuesta del deportista generó apoyo y críticas en Twitter. "Rafa Nadal siendo un gilipollas diciendo que las mujeres ganan más en la moda. Es que vaya payaso", escribió una internauta.

rafa nadal siendo un gilipollas diciendo que las mujeres ganan más en la moda es que vaya payaso — Tania🔻 (@hotreguii) 7 мая 2019 г.

​Otro usuario, en cambio, lo felicitó: "Bravo Rafa por tu valentía, esto es el sentido común. Pero la izquierda te llamará machista y retrógrado".

Bravo Rafa por tu valentía, esto es el sentido común. Pero la izquierda te llamará machista y retrógrado por no decir lo que llaman políticamente correcto, el buenismo…



Nadal: ¿Por qué ganan más las mujeres que los hombres en la moda? https://t.co/rCniYLDRy7 vía @ABC_Deportes — Prometheus (@prometheus_one_) 7 мая 2019 г.

​"Lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos, se tiene que ganar más o ganar menos por la calidad de tu trabajo. Todo lo demás es hipocresía", concluyó el español.

"Muy bien por Nadal. Hay que dejarse de hipocresías y de pensamiento políticamente correcto. La gente independientemente de su sexo tiene que ganar más o menos según lo que valga su trabajo", escribió otra internauta.

Muy bien por Nadal.Hay que dejarse de hipocresias y de pensamiento políticamente https://t.co/aujMS0Jf3s gente independientemente de su sexo tiene que ganar mas o menos según lo que valga su trabajo o lo que genere con el.Y tiene razón.En el modelaje las mujeres ganan mas. — Norma Mucciolo (@MuccioloNorma) 7 мая 2019 г.

​El 26 de abril, Rafa ya había sido criticado por la tenista Paula Ormaechea luego de opinar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres. "Todos somos personas y somos iguales, pero algunos merecen más y otros merecen menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, debo ganar más", había opinado Rafa en aquel entonces.

Tras esta declaración, la tenista argentina le respondió en Twitter: "A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. ¡Así no avanzamos más querido Rafael!"