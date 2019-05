Policías atacan a una corresponsal de Sputnik en París

La periodista Victoria Ivanova se encontraba en medio de la multitud cuando los policías empezaron a atacar a los manifestantes.

Pese a que la corresponsal llevaba puesta una cinta con la palabra 'Prensa' y un casco con la misma descripción, los policías la golpearon en la cabeza y el brazo.

"Los médicos voluntarios me apartaron y me preguntaron si necesitaba ayuda. Pese a que el casco me salvó de las heridas más graves, me duele el brazo", reveló Ivanova, quien se dirige ahora a un hospital local.

© REUTERS / Benoit Tessier Las vagas medidas de Macron para calmar a los chalecos amarillos

Francia vive desde el 17 de noviembre del 2018 una oleada de movilizaciones de los llamados 'chalecos amarillos', el movimiento que mantiene contra las cuerdas al presidente del país, Emmanuel Macron.

Miles de 'chalecos amarillos' participan en una acción de protesta organizada en París con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, junto con los miembros de los sindicatos y los movimientos de jubilados y estudiantes.

Los manifestantes, que visten chalecos fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, e incluso exigen incluso la dimisión del líder galo.

