Migrantes en Chiapas: sin agua, sin documentos y sin promesas cumplidas (fotos)

Sputnik pudo saber que el prerregistro para este trámite migratorio comenzó el 2 de abril, por lo que se trata de personas que conformaron una caravana anterior, que, según las autoridades, salió el 23 de marzo de Tapachula.

© Sputnik / Eliana Gilet Suchiate, Chiapas: Grupo de personas cruza el río Suchiate

Así como sucedió anteriormente en Tijuana, las Secretarías de Defensa y Marina están encargadas de proporcionar alimentos, mientras que las autoridades municipales están deben asegurar la atención en salud, así el pago por labores hechas por la gente en el predio donde el Instituto Nacional de Migración (INM) los tiene alojados.

Sin embargo, varios migrantes que permanecían en este lugar dijeron a Sputnik que aún no les han pagado el dinero por lo trabajado y que el agua escasea en este predio. Asimismo, denuncian que fueron llevados a la unidad deportiva mediante engaños, ya que originalmente se les dijo que les darían una visa que les permite seguir camino al norte, la visa humanitaria.

© Sputnik / Eliana Gilet Mapastepec, Chiapas: Migrante espera en el albergue improvisado por el Gobierno para entregar visas de visitante regional, que no permiten viajar al norte del país

En cambio, recibieron una visa regional, que los habilita a permanecer únicamente en los estados fronterizos, como Chiapas y Quintana Roo. Si salen, corren peligro de ser detenidos y deportados, cuando el deseo de la mayoría es llegar a la frontera con EEUU.

Las denuncias

Unas tres decenas de hombres se apuran a salir de las rejas custodiadas por policías federales en la Unidad Deportiva de Mapastepec en Chiapas, una vez que los oficiales retiraron a la prensa del predio.

Explican que ellos tienen ya más de un mes en este campamento, al que acudieron luego de hacer un prerregistro en Ciudad Hidalgo, en la frontera mexicana con Guatemala. Las autoridades afirmaron que allí y en Acacoyagua, municipio anterior a Mapastepec, los migrantes recibirían sus documentos de visa humanitaria, como lo hicieron los integrantes de la primera caravana del año en un plan que sólo duró un mes, hasta el 31 de enero.

© Sputnik / Eliana Gilet Mapastepec, Chiapas: Mesa de trámites para visitante regional en el albergue improvisado por el Gobierno mexicano

Ahora, la falta de palabra ha generado malestar entre la gente que se siente engañada. Según denunciaron en diálogo con Sputnik algunos de los migrantes allí varados, han recibido un trato discriminatorio por parte de algunos funcionarios del INM.

"No le gusta que uno le dirija la palabra, aunque uno le hable educadamente. A otros los han obligado a firmar su papel a la fuerza, pero la visa humanitaria no la están dando", explicó uno de los jóvenes sobre uno de los oficiales de la autoridad migratoria.

"Están ofreciendo trabajo para no dar las tarjetas, a otro joven lo amenazaron diciéndole que él ya tenía una falta por tener otro trámite abierto y le negaron la tarjeta. Debieron ser sinceros porque nadie quiere quedarse aquí", explicó otro.

© Sputnik / Eliana Gilet Historias migrantes: los cubanos disidentes

Mientras tanto, la ronda se nutría y todos tomaban su turno para dar sus impresiones de la solución implementada por el Gobierno mexicano, ante esta nueva llegada a México de gente que va camino a EEUU.

Uno de los jóvenes explicó que hay muchas personas enfermas y que sólo recientemente les han otorgado unas colchonetas, pero que siguen durmiendo al aire libre. Indicaron que hay dos baños para mujeres y dos para hombres, un número insólito si se tiene en cuenta que unas 1.100 personas los usan.

El agua se repone día por medio, según pudo saber Sputnik. Cuando se acaba —rápidamente— el líquido vital, se les cobra para poder utilizar el baño o deben pagar diez pesos (0,50 dólares) en los servicios que se han instalado afuera. Los migrantes dicen que pagan más caro por las cosas que se ofrecen en estos puestitos improvisados junto a las rejas de este "campo de refugiados" en Mapastepec.

Otro muchacho señaló que aceptaron trabajo del Gobierno local para limpiar el espacio que habitan, por el que prometieron pagarles 80 pesos el jornal. Son 4 dólares al día, un monto menor a los 102 pesos mexicanos (5 dólares) establecidos como salario mínimo.

"Nos han tenido cambiando los días pero no nos han pagado, ¿para qué trabajo, para que me exploten y no me den nada?", se preguntó.

© Sputnik / Eliana Gilet ¿Qué vive un migrante al entrar a México?

Detenidos y deportados

La mayoría de los inconformes en este campo dijeron a Sputnik que esperaban la llegada de la caravana desde Huixtla, donde descansaba el viernes 19 de abril ese grupo de migrantes.

Sin embargo, en la tarde del viernes 19 de abril, el INM hizo una redada en la salida de Mapastepec, donde detuvo a unas 200 personas según reportó la prensa. Sin embargo, la entidad no hizo mención en su comunicado oficial del día.

Ruben Figueroa, coordinador en la región sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, acompañó como observador la salida de Chiapas de esta caravana de abril. Según dijo a Sputnik, "es claro que la única atención del Gobierno mexicano ante esta crisis humanitaria y migratoria es de manera policiaca, nunca de manera apegada al derecho humano de las personas".

© Sputnik / Eliana Gilet Ruben Figueroa en Huixtla, durante la estancia de la caravana migrante

En opinión de Figueroa, este accionar es similar al de los Gobiernos anteriores, estrategia que "no dio resultado para apaciguar la migración".

© Sputnik / Eliana Gilet Discriminación y angustia: así viven los migrantes haitianos varados en el sur de México (fotos)

Sostuvo que la presión del Gobierno estadounidense en el tema migratorio es grande, pero en México hay "un largo historial de autoridades mexicanas que han sido muy complacientes con estas exigencias".

"Mientras toda la estructura policiaca se mueve para intentar frenar los flujos migratorios que van en caravana, por las otras rutas migratorias controladas por el crimen organizado y las redes del tráfico de personas es notoria la falta de vigilancia", dijo el coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano.

"Por eso decimos que no se está atacando esa estructura del crimen organizado que trafica personas, pero sí se está atacando a las personas migrantes que se organizan. Para nosotros está claro que dentro de la política pública, el Gobierno mexicano no quiere ver a los migrantes organizados, pero pareciera que sí los quiere ver traficados", concluyó.