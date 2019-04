Historias migrantes: los cubanos disidentes

Se habían quedado en un grupo aparte de la caravana migrante, hospedándose en hoteles, a la espera de que el Gobierno mexicano les diera una solución, pero esta semana decidieron moverse.

El miércoles 17 de abril unos 200 cubanos emprendieron un "Via Crucis" para intentar llegar a la Ciudad de México y de allí, a la frontera norte mexicana, para solicitar refugio en EEUU por motivos políticos. Esto en medio de la emergencia en el sur de México ante la llegada de una nueva caravana migrante y del hartazgo de varios grupos originarios de Haití, así como africanos y asiáticos.

Denis Hernández Barona tiene 31 años y es miembro del Fantun, una organización opositora al Gobierno de La Habana. "Tramitamos un amparo federal para hacer el Vía Crucis que vamos a realizar hoy en día", agregó el vocero del grupo, que se reunieron para salir desde la antigua terminal de trenes de Tapachula, en el Estado de Chiapas, que fue destruída por el Huracán Stan en 2005 y quedó abandonada desde entonces.

Este era el comienzo de la ruta migratoria que desde la década de 1980 habían usado centroamericanos para llegar a EEUU a bordo del tren apodado La Bestia, pero desde el Huracán, el comienzo de esta línea fue llevado hasta Arriaga, al final del Estado de Chiapas.

Hernández Barona sostuvo que a pesar del amparo, varios cubanos han sido detenidos, recluidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, y luego deportados. El Instituto Nacional de Migración confirmó la deportación de 148 cubanos esta semana, desde el aeropuerto de Tapachula, en aviones de la Policía Federal mexicana.

"Vamos a ir a la ciudad de México y a continuar hacia los pasos fronterizos en la zona norte y ahí cada cual va a irse quedando en la frontera que cada uno decida quedarse. Vamos a recorrer la frontera norte", dijo Hernández a Sputnik.

Durante sus primeros días de estancia en Tapachula, Denis y otros 30 cubanos se manifestaron ante la oficina del Instituto Nacional de Migración en la localidad, "nada más pidiendo que se nos diera nuestro oficio de salida", relató a Sputnik mientras aguardaban el momento de partir en cinco autobuses hacia la capital del país, esperando no ser detenidos en el trayecto.

El "oficio de salida" que reclaman los cubanos es algo que recibe cualquier extranjero al entrar a México y es el papel que se exige para poder salir. Es lo que permite a los extranjeros transitar por México sin ser detenidos por la autoridad migratoria.

Este oficio de salida lo reclaman también los hondureños, haitianos, salvadoreños e incluso los migrantes asiáticos y africanos que se fueron concentrando en Tapachula, buscando una respuesta de la autoridad.

Que los migrantes de estos países no puedan entrar regularmente a México es consecuencia de la política migratoria que comenzó a exigirles una visa para ingresar al país, otra de las modificaciones que impuso la legislación antiterrorista surgida tras los atentados del 11 de Setiembre de 2001 en Nueva York a las torres gemelas.

Sigue Denis, hablando de su experiencia en la protesta frente a la oficina migratoria de Tapachula: "nunca dieron respuesta, nunca fueron y asomaron las narices para decir qué ustedes piden, qué les pasa, por qué hacen esto. Nunca hicieron eso". Tras un confuso episodio durante esos días, la autoridad migratoria mexicana anunció el cierre de esa sede por los próximos dos meses y señaló directamente a los cubanos por la decisión tomada.

"Decidimos terminar la huelga de hambre porque se estaban haciendo siete manifestaciones", responde Denis al consultarle sobre el episodio. Hernández Barona comentó a Sputnik que su huelga era pacífica y "no quería que pensaran que estábamos incitando a la violencia a los hermanos del África y por eso decidimos terminar la huelga"

"El Gobierno mexicano no ha dejado de señalarnos, como no ha dejado de violar las leyes. Tenemos libre tránsito, no sólo los cubanos sino todos los migrantes que pasan por acá, eso está plasmado en la Constitución de la República y ellos lo siguen violando", sostuvo el vocero del grupo de cubanos en la frontera sur mexicana.

"Es descabellado lo que está pasando porque se ha detenido toda la migración en Tapachula y están tratando a las personas como animales, los meten presos y ahí los van deportando. Van deportando y van recogiendo. Así está funcionando esto. Es una total burla, se están burlando de los cubanos y de todos los migrantes", concluyó.

Cuando los autobuses llegaron al "Centro de atención al tránsito fronterizo" de Huixtla, una segunda aduana que tiene el Instituto de Migración a 40 kilómetros de la frontera, los cubanos fueron detenidos y se les impidió el paso.

En la noche del miércoles 17 de abril, luego de un fallido intento por avanzar en un transporte que pagaron, los cubanos se unieron a la caravana migrante, que durmió en el Domo Guadalupe, en las afueras de Huixtla.