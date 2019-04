¿Qué le pasó al famoso gato de Assange?

Un representante de la Embajada de Ecuador en Londres informó a Sputnik que la mascota de Assange fue trasladada a otro hogar a mediados del año pasado.

"No está aquí desde septiembre [de 2018], si no me equivoco. Los abogados del señor Assange se lo llevaron hace mucho… No somos una tienda de mascotas, por lo que no tenemos animales aquí", dijo el representante de la Embajada.

Assange adoptó al tierno felino en mayo de 2016. El animal, conocido sencillamente como 'el gato de la embajada', se hizo popular en las redes sociales, y tenía cuentas propias en Twitter e Instagram.

© REUTERS / Peter Nicholls El gato de Julian Assange aparece en la ventana de la Embajada de Ecuador en Londres

A mediados de octubre de 2018, los diplomáticos ecuatorianos establecieron reglas de conducta especiales para Assange. La Embajada determinó que Assange debía alimentar a su mascota personalmente, así como limpiar las heces y la orina del gato. Los funcionarios amenazaron con enviar al animal a un refugio en caso de violación de estas reglas.

© REUTERS / Peter Nicholls El gato de Julian Assange aparece en la ventana de la Embajada de Ecuador en Londres

En noviembre, Assange pidió a sus abogados que llevaran al gato a un lugar seguro. Según fuentes cercanas al activista, el animal vive ahora con familiares del fundador de WikiLeaks.

El asilo político concedido a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012 fue revocado en las primeras horas del día 11 de abril por el mandatario del país sudamericano, Lenín Moreno. Tras el anuncio, la Policía británica entró a la Embajada ecuatoriana y arrestó al activista.

Más: Julian Assange, arrestado por la Policía de Londres