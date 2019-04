Claves para entender por qué los argentinos tomaron las calles de todo el país

Fue un confluir de fuerzas en simultáneo, una marcha unificada, multitudinaria y de amplia adhesión. La lluvia, que amenazó con volverse tormenta, no aplacó la convocatoria, en la que estuvieron representados los principales sindicatos de trabajadores del país, que rechazan el ajuste y el crecimiento de la pobreza en la Argentina.

La ciudad de Buenos Aires estuvo seriamente afectada en su circulación en toda la zona céntrica durante toda la jornada. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos corrientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) realizaron concentraciones paralelas que confluyeron en el Congreso nacional para demandar medidas para paliar la crisis económica que azota a las empresas y detener la pérdida de puestos laborales.

"Con el mínimo, a mí por ejemplo lo que cobro se me va en el alquiler de modo que hay gente que me ayuda porque si no no comería los 30 días [del mes]", dijo a Sputnik Sofía, jubilada que a sus 79 años estaba a las puertas del Congreso pidiendo por sus derechos.

Organizaciones sociales y de docentes se sumaron a la movilización con el objetivo de reclamar mayores medidas de asistencia social, apoyo a comedores, a la educación pública y gratuita y a la eliminación del impuesto a las ganancias a quienes ya están retirados.

"Venimos hoy convocados en función de lo que nos está pasando como trabajadores. El Gobierno ha llegado a una situación que nos ha puesto contra la pared a los más humildes, a los que menos tenemos. Arrancamos hoy con una movilización pero está fuertemente discutido la posibilidad de un paro nacional", dijo a Sputnik Tomás García, trabajador docente de la provincia de Buenos Aires y militante del gremio Suteba.

Las agrupaciones de izquierda y piqueteras eligieron otros puntos de concentración. Algunas marcharon por la 9 de julio, otras realizaron un acampe en la plazoleta del Obelisco porteño, uniéndose al día escogido para las movilizaciones pero tomando distancia.

Las marchas multitudinarias estuvieron presentes en las principales ciudades de país como San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Rosario en Santa Fe, Bahía Blanca en Buenos Aires y Santa Rosa en La Pampa.

La economía argentina atraviesa un momento de gran incertidumbre y volatilidad, a casi un año de que el país debiera recurrir a un préstamo del Fondo Monetario Internacional de unos 57.000 millones de dólares para equilibrar sus cuentas en medio de una corrida cambiaria.

En menos de un año, la moneda verde saltó en más de un 100% su valor, y el tipo de cambio alcanzó altos históricos. El panorama del desplomado peso argentino es incierto, pero su destino no se avizora positivo.

Asimismo, la suba de precios es un problema que las autoridades no han podido atacar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre febrero de 2018 y febrero del 2019, los precios aumentaron en un 51,3%, muy por encima del límite que había trazado el Gobierno en su acuerdo con el FMI (32%).

Los salarios no han crecido en igual medida y los trabajadores argentinos se han visto perjudicados por una pérdida del poder adquisitivo considerable, ya que cuando la inflación se ubicaba levemente por debajo del 50%, los sueldos subieron en un 27,9%.

Los aumentos de precios han sido particularmente notorios en los servicios como el agua, la luz y el gas, debido a la quita de subsidios del Estado nacional. Los alimentos y medicinas también se vieron impactados.

Según el Indec, en febrero de 2019, una familia de cuatro integrantes necesitó 27.570,43 pesos (635 dólares) para superar el umbral de pobreza; 4,3% más que en enero. En total, entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019, este monto (canasta básica) se incrementó en más de 59%, es decir, un incremento superior a la inflación. También necesitaron un promedio de 11.117 pesos (256 dólares) para no caer en la indigencia.

Este panorama crítico es uno de los principales temas en la antesala de la campaña electoral. Aún no se sabe con quién disputará el mando del país el oficialismo —probablemente encabezado por el presidente Mauricio Macri— en los comicios de octubre de 2019.

La oposición, cuya mayor fuerza es el peronismo, se encuentra fragmentada. La incógnita sobre el rumbo que tomará el país a partir de entonces es grande. Tome quien tome el Gobierno deberá tomar —o conservar— las riendas de un país en terapia intensiva, con un clima creciente de descontento social, como se vio en manifestaciones como la de este 4 de abril.