El "africano más septentrional del mundo" muestra en YouTube su día a día desde Yakutia

A través de este videoblog, 'The Northest African in the world', Babatunde aspira a contar cómo es la vida en uno de los lugares más gélidos del planeta.

Casado con una rusa y padre de tres hijos, el nigeriano reside desde hace cuatro años en Pokrovsk, a unos 80 kilómetros al suroeste de Yakutsk, e imparte clases de inglés y chino en varios colegios locales.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Frío extremo y belleza infinita: Yakutia, una región más grande que Argentina en el corazón de Siberia

A su esposa, nativa de Yakutia, la conoció mientras estudiaba en China.

"Hace poco se me ocurrió crear un blog en YouTube. Hablo por internet con mis padres y mis hermanos que siguen en Nigeria pero ellos, al igual que muchas personas, no se imaginan cómo es la vida en Yakutia, la república más fría del mundo", dijo Babatunde a Sputnik.

Gracias a una cámara profesional, él ya cuenta con una colección de vídeos que subirá a su nuevo canal.

"La naturaleza aquí es única, y la gente, fantástica. Me gustaría que mi hermano mayor viniese a visitarnos en invierno", confesó el "africano más septentrional del mundo".

En las horas libres, a Babatunde le gusta ir de caza o a pescar.

"Ahora es la temporada de pesca en el hielo, pescamos carpines y, a veces, lucios", alardeó.