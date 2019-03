La grieta entre docentes y Gobierno frustra el inicio de clases en Argentina (fotos, vídeos)

La Avenida de Mayo es la arteria urbana que conecta el Congreso nacional, sede del Parlamento, con la Casa Rosada, donde se ubica la Presidencia de la Nación. El simbolismo de este enlace la vuelve escenario de masivas movilizaciones, y en un inicio de clases, nuevamente las columnas de manifestantes se perdían en el punto de fuga.

Miles de docentes viajaron desde todos los rincones del país para demostrar su rechazo al piso salarial de 15.000 pesos (375 dólares) mensuales propuesto por el Gobierno, así como para demandar la reapertura de las negociaciones paritarias con representación de autoridades y trabajadores, eliminadas por decreto presidencial en 2018.

"Estamos acá para exigirle al Gobierno nacional la reapertura urgente de la paritaria que derogó de manera unilateral, sin consultar a los gremios, en este caso a la Ctera, que es nuestro gremio madre", dijo a Sputnik Walter Arévalo, miembro de la asociación de docentes de la provincia de Formosa, en el norte del país.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) realizará un paro nacional entre el 6 de marzo de 2019, día en que debería haber iniciado el ciclo lectivo, y el 8 de marzo, adhiriendo además a la marcha organizada por el Día Internacional de la Mujer.

"Hace tres años que no estamos siendo recibidos por el Gobierno nacional. [Las paritarias] son derechos adquiridos que no nos pueden arrebatar. Es necesario estar en las calles para que nos escuchen, para que nos vean, para que sepan que estamos defendiendo no solo nuestros derechos sino los de todos los chicos de las escuelas públicas", dijo a Sputnik Amarili Lavertier, docente del partido de Merlo, en el oeste del área metropolitana de Buenos Aires.

El reclamo de los docentes incluyó el reclamo por la sostenida merma en los presupuestos a nivel nacional en educación, que atenta también contra la alimentación que pueden ofrecer las escuelas a sus alumnos.

Además, bregan por la defensa de las escuelas nocturnas, rurales y de isla, así como por la situación crítica que viven tanto docentes como padres de los estudiantes, quienes se enfrentan a importantes ajustes en sus poderes adquisitivos como producto de la recesión económica y el aumento generalizado de los precios.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los trabajadores vieron caer un 20,6% el valor de sus ingresos a noviembre de 2018. Mientras que la inflación interanual a esa fecha fue del 48,5%, los sueldos aumentaron un 27,9%.

En este panorama, y ante los aumentos de tarifas y servicios, gremios docentes han denunciado que en algunas jurisdicciones del país, el salario docente medio cayó por debajo de la línea de pobreza, marcada por la canasta básica total (CBT).

© Sputnik / Francisco Lucotti Protesta docente en la Avenida de Mayo de Buenos Aires, en reclamo de mejoras salariales

De hecho, el piso salarial de 15.000 pesos no cubre la CBT, que para un hogar de cuatro personas (padre, madre y dos hijos) del Gran Buenos Aires se ubica en 26.443 pesos (649 dólares), como publicó el Indec a fines de febrero. Tampoco llega a satisfacer las necesidades de un hogar de tres personas (madre, abuela e hijo), pautado en 21.052 pesos (516 dólares).

Una familia de cuatro miembros necesitó $26.442,92 para superar el umbral de pobreza en enero de 2019 https://t.co/YRymj0xToQ pic.twitter.com/mkSeH0PIcL — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 21 de febrero de 2019

​De acuerdo con cifras difundidas por el Gobierno, la adhesión al paro nacional docente fue menor al 30% en todo el país, aunque en la provincia de Buenos Aires, donde hay más inscriptos, habría sido cercano al 40%. La Ctera, por su lado, habló de 90% de adhesión. Solo seis de los 24 distritos del país lograron cerrar acuerdos salariales y más de 2 millones de niños perderán clases.