Aparece una nueva 'amenaza' para el Tesla Model 3

Sin embargo, durante el primer año de su producción el segundo modelo costará 59.900 euros (más de 68.000 dólares). Por comparar, el valor mínimo del Model 3, que tiene un alcance de 560 kilómetros, es ahora de 55.400 euros en Europa, informa el portal Automotive News Europe.

​"Hoy en día existen autos eléctricos más baratos pero estos simplemente no ofrecen la misma experiencia de clase premium. No tengo nada en contra de los autos que valen entre 30.000 y 50.000 euros pero no son emocionalmente tan fascinantes como los que planeamos llevar al mercado", declaró el año pasado el director ejecutivo de Polestar, Thomas Ingenlath.

Polestar será un auto de cinco puertas con dos motores eléctricos y una batería de 78 kWh.

"Polestar 2 es nuestro primer auto totalmente eléctrico (…). Todo el coche fue diseñado y maquinado con pasión y dedicación", declaró Ingenlath.

La tecnología 'Phone-as-Key' (Mobil como la Llave) facilitará el uso compartido del auto y nuevos servicios como la recogida y la entrega del auto sin participación del propietario. Además, permitirá al auto sentir al conductor a medida que este se acerque a ello. El Polestar 2 será uno de los primeros coches en el mundo que incorporará el sistema de infoentretenimiento impulsado por el Android.

La producción del Polestar 2 empezará a comienzos de 2020 en China. Por primera vez la empresa enseñará su nuevo auto en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra que se celebrará en marzo de 2019.

El lanzamiento inicial en los mercados incluirá tales países como China, EEUU, Canadá, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido.