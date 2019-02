Dividir para deportar: así detiene México a líderes migrantes para desarticular caravanas (fotos)

Desde la llegada de la nueva caravana migrante a la Ciudad de México se confirmó la aplicación de detenciones selectivas a migrantes que buscaban la organización del grupo, de manera tal de viajar todos juntos.

Convocada para salir de San Pedro Sula (Honduras) el 14 de enero, el Gobierno mexicano la esperó en la frontera con Guatemala, por donde entra el grueso de la migración centroamericana al país.

© Sputnik / Eliana Gilet Grupo de migrantes espera largas horas en fila para acceder a un albergue en Ciudad de México

Los aguardaban con el anuncio de la puesta en marcha de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de la población en tránsito, que les otorgó documentos de estancia legal de un año en el país, bajo el estatus de "visitante por razones humanitarias".

Más fotos: Caravana de migrantes: dolor, esperanza y desesperación, en imágenes de Sputnik

Sin embargo, estas tarjetas se otorgaron sólo hasta el 31 de enero. Sputnik conversó con integrantes de la caravana en la capital, que entraron a México el día siguiente. Lo hicieron a escondidas, por el cierre del programa, y esperaban tramitar su tarjeta en las instalaciones habilitadas en el Estadio Palillo, de la deportiva Magdalena Mixhuca.

"Se vio la diferencia en la recepción de alrededor de 12.000 personas que llegaron en las últimas semanas de enero a la frontera sur mexicana, de un promedio de 400,000 que entran al año", puntualizó a Sputnik, Rubén Figueroa, coordinador sur-sureste del Movimiento migrante mesoamericano (MMM).

© Sputnik / Eliana Gilet Migrante frente a una patrulla del grupo Beta del Instituto Nacional de Migraciones en el estadio Palillo, de la Ciudad de México

Lo que apunta Figueroa es que sólo el 3% de los migrantes que se estima entran al país en un año tuvieron un ingreso "seguro, legal y ordenado", como anunció el Gobierno mexicano.

Detenciones arbitrarias

Cristóbal Sánchez es un defensor de derechos humanos que se sumó a recibir a la caravana en Chiapas. El viernes 15 de febrero de 2019 fue detenido y golpeado por policías de la ciudad de México que intentaban llevarse sin motivo a Idenis, uno de los migrantes de la caravana que conversaba con Sánchez y otros activistas en la puerta del Estadio Palillo, a las dos y media de la tarde.

Más información: Experto: caravanas migrantes reconfiguran problema histórico regional

La Policía los trasladó a ambos a la agencia del Ministerio Público de Iztacalco —a pocas cuadras del Palillo— donde los presentó ante un juez. El magistrado los liberó por no tener elementos para detenerlos. Sputnik estuvo presente cuando fueron liberados y conversó con Sánchez acerca de lo sucedido.

© Sputnik / Eliana Gilet Migrante enseña el documento que obtuvo al entrar a México

"El Gobierno federal está aplicando un modus operandi en que focalizan a personas migrantes que están tomando un papel de liderazgo en la caravana y los están reteniendo, poniendo a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y deportando, con el fin de que esto no se haga caravana, que no haya cabeza ni organización para que los compañeros viajen en grupos pequeños y no en un contingente grande", dijo Sánchez.

Vinculado: Tres claves para entender el éxodo hondureño

Detalló otras cinco detenciones arbitrarias que se han dado desde que la primera caravana migrante del 2019 entró a México, enfocadas a migrantes que asumían una posición de coordinación con la gente e interlocución con la autoridad.

#Alerta #CaravanaMigrante afuera del albergue en el Estadio Palillo acaba de ser detenido otro compañero hondureño que ha estado apoyando en la organización de sus compañerxs migrantes. Así sigue la criminalización de defensorxs ⁦@CNDH⁩ ⁦@SEGOB_mx⁩ ⁦@INAMI_mx⁩ pic.twitter.com/aRcfG7FRwy — Magui Núñez Chaim (@maguinc) 13 de febrero de 2019

​La más impactante fue en la ciudad de México, el viernes 15 de febrero: "Pablo fue detenido frente al Palillo por personajes del INM vestidos de civil en un vehículo sin logotipos que no era oficial, eso es un secuestro de Estado lo que hicieron".

© Sputnik / Eliana Gilet Miguel, de Honduras, pasa la noche fuera del albergue tras negársele la entrada al estadio Palillo, en la Ciudad de México

Mientras tanto, el único grupo que entró a México con papeles continúa su camino al norte, bajo "un modelo de control y no de hospitalidad", señaló Sánchez en diálogo con Sputnik.

"México sigue haciendo la tarea sucia de EEUU y trabajando para ellos", concluyó.