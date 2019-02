Bukele quiere construir escuelas con fondos del nuevo Parlamento de El Salvador

"Este lunes enviaré una pieza de correspondencia a la Asamblea que propondrá reorientar 16 millones de dólares (la mitad del presupuesto del nuevo edificio legislativo) a la construcción de 50 nuevas escuelas modelo, incluyendo 5 de artes y 14 bibliotecas, una por departamento", anunció Bukele su cuentra de la red Twitter.

En 2015, la Asamblea aprobó un préstamo por 32 millones de dólares firmado por el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica para el nuevo inmueble, que sería ocupado solo por los diputados y sus asesores, pues el actual edificio quedaría para los trabajadores administrativos.

"Un estudio salvadoreño de arquitectura donaría el diseño del nuevo edificio. Mucho mejor, más moderno, más eficiente, más ecológicamente sustentable y más accesible que el que se pretende construir. Con la ventaja que se re destinarían $16 millones para nuestros niños", acotó Bukele, ganador en primera vuelta de los comicios del pasado 3 de febrero, con el 53,03 % de los votos.

© REUTERS / Jose Cabezas Presidente electo salvadoreño Nayib Bukele es acusado de violencia de género

El anuncio del futuro jefe de Estado llega dos días después de que el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, defendiera la construcción del nuevo edificio pese al costo político, ante la inseguridad de la actual edificación, resentida durante el sismo del pasado 1 de febrero.

Tras la propuesta de Bukele, Quijano advirtió en sus redes sociales que "no se puede reorientar lo que no existe", pues los fondos destinados a la construcción del nuevo Parlamento no están considerados en el presupuesto de 2019.

En su lugar, el parlamentario de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) recomendó al mandatario electo usar el presupuesto y los gastos reservados de la Presidencia de la República, fondos superiores a los destinados a la Asamblea Legislativa, cuya reorientación en beneficio del Ministerio de Educación sí podrían ser aprobados por los diputados este año.

© REUTERS / Jose Cabezas Bolton negocia con Bukele futura postura salvadoreña hacia Venezuela y China

El aún gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) no se ha pronunciado aún sobre la propuesta de Bukele, quien sí recibió el apoyo de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, y del partido de centro-izquierda Cambio Democrático.

Bukele ya recibió la acreditación del Tribunal Supremo Electoral como próximo jefe de Estado, cargo que asumirá el 1 de junio para gobernar el país durante el período 2019-2024.