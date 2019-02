Una presentadora argentina se increpa en vivo a un hombre que le grababa el trasero (vídeo)

Sol, conocida como 'la chica del clima' en referencia a sus primeros trabajos en televisión, confrontó a un hombre que se encontraba en el público en pleno directo, después de que sus colegas le advirtieran desde el estudio que él le estaba filmando el trasero.

"Lo que yo vi desde acá es que él te estaba haciendo un paneo con el celular que me pareció desubicado. Pero no entremos en discusión, dejalo ahí. No me gustó lo que estaba haciendo", alertó desde el estudio uno de los conductores del espacio a Sol Pérez.

Sin dudarlo, la presentadora del espacio se acercó al hombre y lo reprendió con dureza.

"Señor, ¿qué está grabando usted? Yo estoy de espaldas y los chicos del piso están viendo que usted está grabando cosas que no está bueno grabar", lo increpó la presentadora.

"Vos me podés grabar un plano general, pero si grabas el culo, queda…", agregó Sol, sin concluir su frase.

¡Lo paró en seco! @SolPerez fue advertida desde el piso sobre algo que pasaba a sus espaldas y no dudó en hacerle frente 💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/gbIFgwzwlT — genteopinando (@GOgenteopinando) January 31, 2019

En las redes, las opiniones se dividieron acerca de lo ocurrido. Mientras unos consideraron que Sol era la culpable del incidente por la manera en que estaba vestida, otros defendieron que su ropa no le daba a nadie el derecho a grabar su cuerpo sin su autorización.

