Quilpué: la ciudad chilena que quiere prohibir a los adolescentes salir solos de noche

Quilpué es conocida como la 'Ciudad del sol': dicen que allí los chaparrones no existen, al menos 300 días al año. Desde 2004 Mauricio Viñambres es el alcalde de la municipalidad del clima privilegiado, capital de la provincia Marga-Marga, de la región de Valparaíso, y desde agosto de 2018 el hombre que, en cierta medida, ha hecho llover.

El alcalde y su equipo están trabajando en un "plan psicosocial de atención a menores" que busca que las familias "se hagan cargo" de los adolescentes, dijo Viñambres a Sputnik.

El proyecto implica la adaptación del programa 'Youth in Iceland' (en inglés, juventud en Islandia), que busca reducir los niveles de consumo de alcohol y drogas en los estudiantes adolescentes del país insular, y que ya está siendo analizado por otras seis comunas chilenas.

No obstante, el caso de Quilpué es único porque Viñambres está pensando en "reforzar" el modelo islandés con una ordenanza que restrinja la libre circulación de los menores de 14 años después de las 01:00. Al alcalde le gustaría que no transiten las calles de la ciudad en la madrugada, y de hacerlo, que lo hagan acompañados de un adulto, si no, que sean detenidos por policías y devueltos a sus casas.

© Foto : Ricardo Quero Arancibia Chile: una propuesta popular ante el desastre socioambiental

Así planteada la idea, la norma también ampliaría las facultades y funciones de Carabineros de Chile, ya que debería establecer procedimientos para que la fuerza de seguridad pueda retener y entregar a los adolescentes a los padres, quienes, a su vez, podrían ser sancionados con multas ante la infracción reiterada en su "deber de cuidado" sobre sus hijos.

Es una "medida preventiva", dijo el alcalde.

A mediados de 2019 el Gobierno de Quilpué preguntará a sus ciudadanos si les gusta o no la idea, y en base al escrutinio, resolverá. De todas formas, ya hubo quienes se manifestaron.

Más: Policía chilena allana una empresa petrolera para investigar intoxicaciones por contaminación

© Foto : Gentileza de Ricardo Quero Arancibia Bahía de Quintero en Chile: depósito de desechos tóxicos, humo, ruido, muerte y enfermedades (fotos)

Algunos parlamentarios, como los diputados del Movimiento Autonomista Diego Ibáñez y Gabriel Boric, consideran que se trata de un "toque de queda". Ibáñez pidió "avanzar hacia medidas proteccionistas y de promoción de derechos, y no solamente medidas punitivas", y concluyó que desde ese punto de vista la propuesta de Viñambres "parece más bien un retroceso en el debate nacional y en las medidas que transversalmente se han adoptado", publicó la web del partido

Algunos académicos del Derecho, como Mauricio René Oyarce Vera, miembro del estudio Oyarce Abogados, escribió que de llevarse a cabo la restricción, sería una medida "inconstitucional", ya que "se desconoce o contradice el ordenamiento Jurídico y el principio de jerarquía normativa"; que el alcalde "carece de facultades legales preestablecidas para regular o restringir mediante una ordenanza, derechos esenciales establecidos y garantizados por la Constitución Política de la República", y que "atenta contra los principios que están en la base del Estado de derecho democrático".

El pueblo mapuche otra vez está de luto: historia del asesinato de Catrillanca

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, advirtió que la ordenanza afectaría las libertades de niños y adolescentes. "Nosotros esperamos que una medida de esta naturaleza no se aplique y que, en definitiva, lo que prosperen sean acciones que tiendan a generar mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes", dijo a El Desconcierto.

"Nuestros profesionales a cargo de establecer [el programa islandés] en nuestra ciudad —dijo el alcalde—, han identificado, con los distintos actores del sistema de seguridad pública, la carencia de la preocupación de la familia por los menores de edad. En ese contexto fue que surgió la idea de crear una ordenanza que restrinja el horario nocturno de los niños y niñas [que] deambulen por nuestra comuna sin el acompañamiento de un adulto responsable", publicó la web de la municipalidad de Quilpué.

El programa lanzado en el país nórdico en 1997, ha logrado "una disminución constante en el consumo de alcohol y sustancias en adolescentes", se lee en la página web de sus propulsores, el Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA).

© Foto : Gentileza de Ricardo Quero Arancibia Silencioso y tóxico: así es el asesino que sigue matando en el mayor parque industrial de Chile

En un informe que el centro publicó en 2008, se indicaba que los alumnos de décimo grado (16 años) que habían informado haberse emborrachado en los últimos 30 días pasaron de ser 42% en 1998 al 20% en 2007, lo que representa más de un 50% de disminución. Un descenso aún mayor se vio en el consumo diario de cigarrillos: en 1998 el 23% de los chicos de décimo grado fumaban, mientras que en 2007 representaban el 10%.

Aunque el Gobierno de Viñambres todavía no cuenta con "datos duros" sobre la cantidad de adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillos, el alcalde cree que el modelo islandés ayudará a "prevenir" que comiencen a consumir. Viñambres dijo que contarían con esa información antes de mediados de año; ya que en marzo prevé aplicar una encuesta a una población de 2.486 alumnos que estudian en la treintena de colegios secundarios que hay en Quilpué.

También: "Discurso de Piñera sobre medio ambiente en ONU no condice con lo que hace en Chile"

"Esa encuesta nos va a dar la realidad más certera. La verdad es que los estudios que se han hecho en esta materia [se basan en] puros datos de percepción, se percibe que el 30%, 40% de los jóvenes consumen alcohol, pero no se puede decir que efectivamente eso esté sucediendo", advirtió.

Igualmente, aseguró que en su "zona, región, ha ido aumentando el tema del [consumo de] alcohol, droga, y delitos [cometidos por] menores de edad", y que cuando en agosto de 2018 conocieron "la experiencia del modelo islandés", dijeron "'podemos asimilar algunos aspectos en carácter preventivo'".

Aún así, según el último informe nacional de uso de drogas en escolares del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), —que data de 2015— la prevalencia de consumo de cigarrillos en el último mes había descendido de 42,0% a 24,9% entre 2001 y 2015, con una tendencia a la baja sostenida desde 2005.

A su vez, el informe deja en evidencia que la prevalencia de consumo de alcohol en el último año y alguna vez en la vida "muestra estabilidad" respecto a los estudios anteriores, 35,6%. También se señala que la precocidad en inicio de consumo "viene disminuyendo sistemáticamente" desde 2005.

Una historia de nubes amarillas: el "genocidio ambiental" de las fábricas chilenas

Con el consumo de marihuana pasa al revés. Por segundo estudio consecutivo el Senda constató un aumento "significativo" del porcentaje de alumnos que ha consumido marihuana alguna vez en la vida, en el último año, y en el último mes. Los resultados también muestran que la proporción de prevalentes de último año que presentan "consumo de alto de riesgo" se mantuvo estable, variando de 15,0% en 2013 a 16,7% en 2015.

© REUTERS / Ivan Alvarado Minera chilena Codelco detiene operaciones en fundición por emisiones contaminantes

Respecto a la cantidad de adolescentes que están en conflicto con la ley, Viñambres se refirió a los datos relevados en Marga-Marga por el Sistema Táctico de Operación Policial (S.T.O.P) de Carabineros, "una herramienta para la prevención del delito" que analiza la "información delictual" generada "principalmente por las denuncias que hacen los ciudadanos", se lee en su web.

"Si uno revisa los últimos años —aseguró—, nota que, primero, los menores de edad están cometiendo delitos de distintas características y que, segundo, los padres claramente no se hacen responsables de sus niños".

Sin embargo, los últimos tres informes del Ministerio Público chileno indican que ha disminuido sustancialmente la cantidad de menores de 18 años que entran en conflicto con la ley en la región de Valparaíso.

En el boletín estadístico anual 2018 , se registraron 4.238 delitos cometidos por 3.369 adolescentes, de ellos, 954 tenían entre 14 y 15 años, y 2.415 entre 16 y 17 años. Si se consulta el boletín anterior , se ve que los adolescentes en conflicto con la ley eran más. En 2017, 4.250 adolescentes cometieron 4.505 delitos; de ellos, 1.218 tenía entre 14 y 15 años, 2.932 entre 16 y 17 años. En el boletín 2016 se muestran números mayores aún, se registraron 4.807 delitos cometidos por 4.777 menores de 18 años, 1.490 tenían entre 14 y 15 años, y 3.287 entre 16 y 17.

En abril de 2018 el fiscal general del Ministerio Público chileno, Jorge Abbott, indicó que desde 2007 a 2017 bajó "considerablemente […] el número de jóvenes que cometen delitos" en Chile. No obstante, agregó que en el mismo periodo se constató "con preocupación, que el número de delitos que ellos consuman ha crecido en un preocupante 51%".

Te puede interesar: Influyente sacerdote chileno fallecido es investigado por presunto abuso sexual

En tanto, el defensor nacional Andrés Mankhe hizo otra lectura de las cifras: "Lo que pasa es que hay algunos jóvenes que tienen una tasa mayor de reincidencia, pero en el contexto del sistema de justicia penal, tanto el número de delitos como el número de jóvenes ha bajado considerablemente, casi un 25%, desde 2011 a la fecha. La pasada por la cárcel y la justicia penal genera efectos nefastos en la reincidencia, tanto en jóvenes como adultos", publicó La Tercera.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Un tribunal chileno dicta medidas cautelares para excónsules acusados de tráfico de migrantes

Estas cifras sean o no similares a las que arroje la encuesta que aplicará el Gobierno de Quilpué, Viñambres cree que 'Youth in Iceland' y la ordenanza restrictiva aplacarán sus preocupaciones. Con esa fe lo promociona, y señala que no es casualidad que después de que se dieran a conocer los resultados de su implementación en Islandia, desde 2006 exista el programa 'Youth in Europe', aplicado por más de 30 municipios europeos.

El ICSRA señala que los resultados del plan europeo demostraron lo mismo que el islandés: a una mayor participación del adolescente en actividades extracurriculares y el aumento del tiempo que se pasaba con los padres, disminuía el riesgo de consumir alcohol y otras drogas.

Ante tal panorama, Islandia aumentó la destinación de fondos para ampliar la oferta de actividades para niños y adolescentes en ámbitos como deportes, música, danza y teatro. A esto se le suma que, desde 2002, se prohibió que —salvo excepciones— los niños menores de 12 años no pueden andar solos por la calle después de las ocho de la noche. Sucede lo mismo con los adolescentes de 13 a 16 años, salvo que este grupo no puede transitar en solitario después de las 10 de la noche.

"Ese es el proceso en el que estamos trabajando —aseguró Viñambres—, por un lado psicosocial, que tiene que ver con el deporte, la recreación, cultura, y por otro, medidas restringidas a menores de 14 años".

El 15 de enero el alcalde se reunió en Santiago con Berta Robles, jefa de zona Carabineros de Prevención y Protección de la Familia, para "dar a conocer el plan psicosocial que lleva a cabo el municipio, en el marco de implementar el modelo islandés en la comuna", se lee en la web municipal . Lo mismo hizo el día 23 con la responsable de la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

"Queremos enfrentar en conjunto el tema familia —explicó Viñambres a Sputnik—. Nuestra teoría es la siguiente: si nosotros no sólo enfrentamos el tema del menor, sino también a la familia, la responsabilidad de los padres y las madres, y que hay una interacción psicosocial en esa familia y en el entorno que es el barrio, nosotros vamos a prevenir situaciones de alcohol, droga y delitos si intervenimos antes, no cuando sucedan los hechos".

Además: Máximo tribunal chileno rechaza modificar ley de libertad condicional a violadores de DDHH

En ese sentido, señaló que aunque desconoce "el porcentaje exacto de abandono de los padres sobre sus hijos […] hay indicadores de que por lo menos ha aumentado desde un 6% a un 9% en los últimos tres años, y estos niños y niñas están en centros de menores que, vale decirlo, están absolutamente cuestionados por todas las instituciones chilenas".

© AP Photo / Santiago Llanquin "Los criminales de la dictadura en Chile no debieran tener beneficio carcelario"

En agosto de 2017, se llevó a cabo en Santiago un seminario en el que la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía invitaron a las autoridades y expertos detrás del programa de Islandia, quienes explicaron con detalles de qué se trataba, cómo aplicarlo y su experiencia.

Desde entonces, seis comunas chilenas están analizando o instaurando el programa: Renca, Colina, Las Condes, Lo Barnechea, Punta Arenas y Melipilla.

Más información: Justicia chilena procesa a exdirector de la policía por crimen cometido en dictadura

Viñambres indicó que en marzo firmará un convenio con la Universidad de Chile para implementar por cinco años el programa "psicosocial" islandés.