Diario británico pide perdón a Melania Trump

El periódico británico The Telegraph pidió disculpas públicas a la primera dama de EEUU, Melania Trump, por un artículo publicado en la edición del 19 de enero.

Según el medio, la publicación, denominada 'El misterio de Melania', contenía varias declaraciones engañosas acerca de la familia y la carrera profesional de la exmodelo.

"Se nos ha pedido que aclaremos que el artículo contenía una serie de declaraciones falsas que aceptamos que no debieron haberse publicado", reza el comunicado del medio.

En particular, afirmó que la primera dama estadounidense "no tuvo dificultades en su carrera de modelo" antes de conocer a Donald Trump y "no avanzó en su carrera gracias a la asistencia" por parte de su esposo.

Asimismo, subrayó que en realidad, conoció a su futuro marido en 1998, y no en 1996.

En cuanto a la afirmación de que Melania lloró en la noche de las elecciones, "también es falsa", admitió el diario.

El periódico también informó que tiene previsto pagarle a la primera dama "una indemnización considerable y los gastos judiciales".

