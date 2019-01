La etiqueta #RedAMLOVE se hace popular en Twitter entre apoyos al presidente mexicano

Cabe aclarar que los que integramos la #RedAMLOVE no somos bots, no percibimos ningún sueldo y lo hacemos por amor a la Patria, no vamos a dejar solo a nuestro Presidente. Para contrarrestar ataques contra AMLO surge #RedAMLOVE https://t.co/ZI58mk3gHz vía @RegeneracionMx