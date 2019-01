La 'Kim Kardashian brasileña' se sincera sobre su inusual afición (fotos)

La joven explicó que parecerse a Kim Kardashian en realidad no era su objetivo original.

"Cuando empecé a someterme a cirugías plásticas, fue nada más que una afición. Más tarde, la gente empezó a compararme con Kim Kardashian. Pensé que esto podría ser genial para mi carrera, ¿por qué no? Comencé a invertir más y más para parecerme a ella. No necesariamente parecerme, sino tener un 'look distintivo' a lo Kardashian", explicó al diario británico Metro.

La modelo aseguró que gana dinero "por su inteligencia" y no solo por su aspecto físico o su parecido con la celebridad.

"No importa cómo luces, si no eres inteligente y carismática, la belleza puede atraer la atención de la gente, pero no puede mantenerla", reflexionó Pamplona.

A lo largo de su camino hacia el éxito profesional, la modelo ha ido enfrentándose con varios obstáculos. En diciembre de 2018, la 'Kim Kardashian brasileña' tuvo que retirarse los implantes de silicona de sus pechos luego de que le explotara uno de ellos.

