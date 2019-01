¿Cómo sobrevivir en las ciudades más peligrosas del planeta?

Sputnik revela cómo sobrevivir en estas urbes consideradas como las más violentas.

San Pedro Sula, Honduras

Según declaró a Sputnik la viajera moscovita Elena Popova, en esta ciudad "cada tienda o café cuenta con su propio vigilante de seguridad armado".

En cuanto al hotel donde se alojó, "estaba cerrado con un candado por la noche".

La turista reveló que cumplía las normas de seguridad —siempre se encontraba dentro de un grupo de turistas acompañado por un guardia, que solo paseaba por los barrios más seguros, además, nunca salió del hotel por las noches y no llevaba prendas valiosas—.

Una de las razones por las que San Pedro Sula suele encabezar las listas de las ciudades más peligrosas del planeta son los cárteles mexicanos que asesinan a sus rivales sin excluir a nadie, incluso a los turistas.

Caracas, Venezuela

Los barrios pobres de Caracas tienen un nivel de delincuencia sin precedentes. Sin embargo, el centro histórico de la capital venezolana tampoco es muy seguro. Cada vez más turistas son secuestrados para cobrar un rescate.

María Vedérnikova, de Moscú, declaró a Sputnik que "estaba realmente cansada por todas las medidas de seguridad".

"Cuando ya me iba, estaba mirando por la ventana del autobús cuando un anciano, que estaba sentado a mi lado, me dio una palmadita en el hombro y me dijo: 'Cierre las cortinas. Si ven su cara blanca, van a robar a todo el autobús'", reveló.

A su vez, Vitali Yuriev, de San Petersburgo, admitió que los agentes de la Policía caraqueña tienen un salario muy bajo, así que "no se esfuerzan demasiado", y en general, solo "recogen los cuerpos y dispersan manifestaciones espontáneas".

Según subrayó Vitali, los residentes locales instalan barrotes y alambres de púas en las ventanas y vallas de sus casas.

Acapulco, México

Este balneario mexicano es uno de los lugares más peligrosos del país norteamericano debido a los altos niveles de corrupción en la Policía.

"Nuestro acompañante nos dijo que es necesario llevar un teléfono antiguo y una pequeña cantidad de dinero, unos 5 o 10 dólares, para dárselos a un ladrón si lo pide. En otro caso, se enojará e incluso puede matarte", afirmó el viajero Yuri Dolgov, de Ekaterimburgo.

El turista agregó que en ningún caso se deben llevar documentos o, si es necesario, hay que esconderlos en un bolsillo interno.

Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro sigue siendo una de las ciudades más violentas debido a los altos niveles de delincuencia organizada en las favelas.

"Mis amigos y yo decidimos pasar un buen rato en la playa de Copacabana, cuando se nos acercó un tipo con una mano bajo la chaqueta y nos dijo en inglés: 'Tengo un arma, dadme el dinero'", reveló a Sputnik el moscovita Egor Rassolov.

Según señaló el viajero, se hizo el sueco y le respondió en ruso e incluso le ofreció un cigarrillo. A su vez, el delincuente le preguntó de dónde eran.

"Al enterarse de que somos de Rusia, levantó el pulgar y se fue", señaló.

Mogadiscio, Somalia

En Mogadiscio, los turistas son transportados en carros blindados. Asimismo, hay un toque de queda en esta ciudad africana, afectada por la guerra civil.

Las autoridades locales tienen el control de la menor parte de Mogadiscio, mientras que la mayor parte de la ciudad se mantiene bajo control de los islamistas radicales.

Ciudad de Guatemala

La capital de la República de Guatemala también se puede considerar como una de las capitales del narcotráfico centroamericano.

La mayoría de los crímenes que tienen lugar en esta ciudad violenta están vinculados con las esferas de influencia de los cárteles locales.

En la ciudad de Guatemala, hay zonas de seguridad especiales para los turistas, aunque esto no garantiza la seguridad de los viajeros.

San Salvador, El Salvador

Según informaciones no oficiales, alrededor de dos decenas de personas mueren a manos de los delincuentes cada día en esta ciudad latinoamericana.

Cabe señalar que los agentes de policía llevan máscaras para evitar la venganza de las bandas locales.

Una de las bandas más violentas del Salvador es la Mara Salvatrucha (MS-13), cuyos miembros se distinguen por los tatuajes que les cubren el cuerpo y la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas.

