¿Masculinidad tóxica? Gillette hace arder internet con su nuevo comercial (vídeo)

El nuevo comercial de Gillete, lanzado en su canal de YouTube, ha reunido más de 200.000 'no me gusta' frente a unos 20.000 'me gusta' en el momento de la publicación de este artículo.

🔘 Teniendo en cuenta el revuelo que ha causado el más reciente comercial de Gillette, ¿cómo crees que se debería manifestar la masculinidad? No olvides dejar tus comentarios. https://t.co/6aqtWcIXl9 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 15, 2019

​El vídeo denuncia la masculinidad tóxica, es decir, comportamientos como el acoso y el 'bullying' (intimidación escolar).

Según el anuncio, tras los escándalos de acoso en Hollywood, no hay marcha atrás, y es hora de que los hombres actúen de manera correcta para hacer un mundo mejor.

"Creemos en lo mejor que tiene el hombre", dice el anuncio.

"Intimidación. Acoso. ¿Esto es lo mejor que un hombre puede conseguir? Solo desafiándonos a nosotros mismos a hacer más podremos acercarnos a lo mejor de nosotros mismos. Decir lo correcto, actuar de la manera correcta", asegura el comentario de Gillette bajo su comercial.

El vídeo provocó mucha polémica en las redes sociales. Muchos usuarios expresaron su rechazo a la idea del anuncio y el deseo de boicotear la marca.

"La masculinidad es muy importante en nuestra sociedad y, como mexicano, rechazo Gillette y su campaña antihombres", escribió uno de los internautas.

"¿Cuándo tendremos un comercial sobre la mirada de lo que una verdadera mujer debe ser: sumisa, obediente, y hogareña?", se preguntó otro.

"Gillette se sube al carro de que ser hombre, tradicionalmente, consiste en abusar en grupo de otros y acosar sexualmente a mujeres, cuando esas conductas son estadísticamente mínimas. Seguiré usando sus cuchillas porque son buenas, pero alguien tendría que parar esta locura", aseguró otro comentario.

Al mismo tiempo, otros internautas apoyaron la idea de Gillette de que ser hombre no es equivalente de ser bruto.

"Una de las marcas masculinas por excelencia cuestionando el modelo de masculinidad que ella misma ha fomentado, porque hoy en día ser hombre es otra cosa. BRAVO", señaló el dramaturgo español Guillem Clua en su cuenta de Twitter.

"Me parece maravilloso. Sobre redefinir la masculinidad", opinó un internauta.

"Bro, si te sientes ofendido, quizá tú eres el problema", añadió otro.