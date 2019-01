La historia detrás de las fotos más emotivas del 2018

Sputnik ha reunido las fotos más emotivas y te trae su historia.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Un migrante trata desesperadamente de proteger a su bebé durante un choque en el cruce de la frontera entre México y Guatemala, el 19 de octubre de 2018

Un migrante de Honduras trata desesperadamente de proteger a su bebé durante un choque en el cruce de la frontera con Guatemala, que abre camino a México. El fotógrafo Ueslei Marcelino dijo que esa imagen le causó una gran conmoción.

"Soy también padre de una niña de nueve años. Era imposible no pensar en ese padre que estaba en una situación de pánico. Después de tomar esta foto, guie a otras familias a esquivar el cordón policial", recuerda el autor.

© REUTERS / Abu Mustafa Un palestino de la franja de Gaza es lastimado por una granada de gas durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno, el 8 de junio de 2018

La Gran Marcha del Retorno, en la que los palestinos de Gaza intentaron cruzar la frontera con Israel para, como dicen, regresar a su tierra natal, marcó gran parte del 2018. Los enfrentamientos en la frontera se saldaron con miles de heridos y cientos de fallecidos. En unos de esos choques, el fotógrafo Ibraheem Abu Mustafa fue testigo de la crueldad que los acompañó.

"Me quedé sorprendido cuando vi a un hombre de cuyo rostro salía gas. Fui el primero en notarlo y al principio pensé que podría haber puesto algo en su boca por placer o en protesta. Entonces me di cuenta de que era una cápsula de gas [lacrimógeno] que había penetrado en su cara y se atascó. Todo sucedió en segundos", compartió el fotógrafo.

El joven cayó al suelo, los médicos corrieron hacia él y el fotógrafo, sorprendido, siguió captando la barbarie para mostrarla al mundo.

© REUTERS / Omar Sobhani Atentado en Kabul (Afganistán) en el que fallecieron varios periodistas, el 30 de abril de 2018

Han pasado más de 17 años desde la intervención estadounidense en Afganistán y desde entonces la violencia en el país centroasiático no ha hecho más que crecer. El 30 de abril de 2018, el reportero gráfico Omar Sobhani vivió en persona un trágico atentado en el que fallecieron varios periodistas y sobrevivió para contarlo.

"Es un trabajo muy desafiante. Ves guerra y violencia todo el tiempo, pero es importante asegurarse que la gente lo sepa. Me quedé muy conmocionado, ahí estaban colegas míos y uno de ellos era un muy buen amigo", recuerda el fotógrafo.

Omar Sobhani sobrevivió porque en el momento de la explosión se encontraba detrás de una columna que lo protegió. Conmocionado por el shock, logró hacer varias tomas segundos después de la explosión.

© REUTERS / Stephane Mahe Agricultores del departamento de Aude bloquean el paso al Tour de Francia en señal d eprotesta contra la política de ganadería de las autoridades, el 24 de julio de 2018

La prestigiosa carrera ciclista del Tour de Francia del 2018 también estuvo marcada por escenas de violencia. Grupos de agricultores trataron de bloquear el camino con fardos de heno, exigiendo a las autoridades cambios en la política de ganadería.

El fotoperiodista Stephane Mahe seguía de cerca la carrera cuando presenció cómo la policía despejaba a los manifestantes locales.

"Cuando me acerqué, enseguida sentí la tensión: los granjeros estaban ahí con su ganado y tractores para protestar y no para mirar a los ciclistas. Me di cuenta de que iban a bloquear la carrera", recuerda Stephane Mahe.

© REUTERS / Antón Vaganov Bailarinas del teatro Mijáilovski en San Petersburgo observa uno de los partidos del Mundial de Rusia 2018, el 7 de julio de 2018

El Mundial de 2018 fue el evento deportivo más visto y emotivo del año 2018. Solo la final que enfrentó a Francia con Croacia superó los 900 millones de telespectadores por todo el mundo. En Rusia, que albergó el evento, parece que no hubo persona que no siguiera los partidos del más universal de los deportes, incluyendo a las bailarinas de ballet del Teatro Mijáilovski, en San Petersburgo.

"El ballet está muy identificado con la ciudad de San Petersburgo, así que resultó una combinación muy buena (…) Los artistas del teatro también resultaron ser hinchas y todos seguían los partidos en cada momento libre", decía el fotógrafo Antón Vaganov.

En otro vídeo que se hizo viral en internet, aparecen varias bailarinas del Teatro Bolshói de Moscú siguiendo el partido del equipo ruso con la selección española durante uno de los entreactos del espectáculo.

© REUTERS / Andrew Kelly Mujer musulmana llora durante una manifestacion en contra de la prohibición del uso del nicab en Dinamarca, el 1 de agosto de 2018

Ayah, de 37 años, rompió a llorar cuando una policía de Dinamarca la abrazó en medio de la manifestación contra la prohibición del uso del nicab. El tabú a usar este velo, que cubre el rostro de las mujeres, tradicional para algunas culturas islámicas, sigue causando polémica en los países europeos.

"La foto fue ampliamente recogida y provocó un acalorado debate sobre la prohibición. La gente estaba dividida: muchos elogiaron a la oficial, mientras que otros pidieron su suspensión. También creó gran interés en Ayah. Dio entrevistas y pudo explicar cómo la prohibición afectó su vida", contó Andrew Kelly.

