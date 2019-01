Yann Moix, el escritor francés que considera "invisibles" a las mujeres de 50 años o más

"Le digo la verdad. A los 50 años soy incapaz de amar a una mujer de 50 años. La encuentro demasiado vieja. Cuando tenga 60, seré capaz de hacerlo, 50 años me parecerá joven para ese entonces", dijo el autor a la publicación francesa.

© AP Photo / Axel Schmidt Brigitte Macron se sincera sobre su matrimonio

El autor abundó en que no necesariamente le "disgusta" el cuerpo de una mujer de su edad, sino que ni siquiera lo considera, pues para él "son invisibles": "Prefiero el cuerpo de las mujeres más jóvenes, es todo. Punto. El cuerpo de una mujer de 50 años no es extraordinario para nada", aseveró Moix, quien además indicó que solo sale con mujeres asiáticas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar: diversos usuarios anónimos y personalidades de Francia dieron su opinión al respecto de los polémicos dichos.

On parle beaucoup de Yann Moix qui ne pourraient pas sortir avec des femmes de 50 ans parce qu'il les trouve trop vieilles mais on ne parle pas assez des femmes de 50 ans qui ont zéro (0) envie de sortir avec Yann Moix — Ginger Force (@GingerForce1) 7 de enero de 2019

​"Hablamos demasiado de Yann Moix, que no podría salir con mujeres de 50 años porque las encuentra demasiado viejas, pero no hablamos lo suficiente de las mujeres de 50 años que tienen cero ganas de salir con Yann Moix", dijo la usuaria @GingerForce1.

Votre fétichisme des femmes racisées, ça fait que des vieux papis viennent nous voir parfois à 10/12 ans, et nous demandent des faveurs sexuelles.



Votre fetichisation nous met, nous femmes racisées, met en danger. — Angela (@angela44lvgd) 8 de enero de 2019

​En respuesta a una nota de opinión en defensa de los gustos de Moix publicada en el periódico de izquierdas Libération, la usuaria @angela44lvgd subrayó además el "fetichismo por las relaciones racializadas", que a su criterio es muchas veces causante de la trata de mujeres y los vínculos abusivos y deshumanizados.

Más información: ¿Por qué asombra la gran diferencia de edad entre Macron y su esposa?

"Su fetichismo por las mujeres racializadas hace que los viejos 'papis' nos vengan a ver a veces con 10 o 12 años y nos pidan favores sexuales. Su fetichización nos pone, a nosotras las mujeres racializadas, en peligro", aseveró la usuaria en un hilo retuiteado decenas de veces.

Elles ont 50 ans et n'auraient probablement pas un regard pour Yann #MOIX pic.twitter.com/0M59N3odoD — Anne-Sophie Douet (@Bodeuc) 7 de enero de 2019

​Por otra parte, otros usuarios compartieron fotografías de mujeres de más de 50 años que "probablemente no tendrían interés por Yann" Moix. Otros fueron más allá y juzgaron sus características físicas: "A la izquierda, Sophie Marceau (52 años), en el medio, Yann Moix (50 años). A la derecha, por crueldad, puse a Hugh Jackman (50 años). ¿Quedó claro el mensaje?", indicó un usuario.

#YannMoix affirme «être incapable d'aimer une femme de 50 ans».



A gauche, Sophie Marceau (52 ans), au milieu, Yann Moix (50 ans). A droite, par cruauté, j'ai ajouté Hugh Jackman (50 ans).



Le message est clair? pic.twitter.com/6hybJHAjPs — Yves 946778 (@Yves946778) 7 de enero de 2019

​Moix no demoró en salir en defensa propia. En una entrevista con la emisora RTL, el autor afirmó no vivir lo que relató como un "orgullo", sino "casi como una maldición". Moix confesó que no cree que reduzca a las mujeres a su físico, pero en su experiencia "cada vez que una historia de amor fue fuerte e intensa, fue con una mujer más joven".

"No somos responsables de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras inclinaciones. No estoy aquí para dar la lata", indicó en la entrevista, al tiempo que criticó la idea de "un ciudadano universal", que tenga que "agradar a todo el mundo".

"Son declaraciones que no lamento, porque solo me conciernen a mí. Amo a quien quiero, y no tengo que responder a ningún tribunal de gustos, que para mí es una ausencia total de gustos", remató.

