El Rey León, Star Wars y los Vengadores: las 10 películas más esperadas del 2019

Sputnik te acerca la lista de las películas más esperadas del año entrante.

Vengadores 4: Endgame

Sin duda, las aventuras de los superhéroes de Marvel podrían considerarse las más esperadas del año 2019. Al menos así los indica el nuevo récord de avistamientos de su tráiler en inglés: 289 millones en las primeras 24 horas de haber sido publicado.

Y es que el título del próximo capítulo, 'Endgame', no se refiere al final de las aventuras, como podría parecer a primera vista, sino que es un término de ajedrez con el que se denomina el inminente desenlace de una larga y reñida partida. Así lo avecinó uno de sus principales héroes, el Doctor Strange o Hechicero Supremo en Hispanoamérica, al final de la película anterior.

La batalla final por el destino de la humanidad se decidirá en los cines a partir del 26 de abril de 2019.

El Rey León

Un remake del clásico filme animado de Disney, El Rey León, regresa después de 25 años como una película animada en 3D. El filme original marcó a toda una generación y obtuvo numerosos premios —como el Globo de Oro y el Oscar, entre otros— destacando su banda sonora con la canción 'Can You Feel The Love Tonight' de Elton John, que fue galardonada como mejor canción original.

Los autores de la nueva cinta planean repetir el éxito del clásico, incluyendo, además, canciones como 'Hakuna Matata', 'I Just Can't Wait to Be King' y 'Circle of Life'.

Los más nostálgicos tienen una cita en las salas el 19 de julio de 2019.

Star Wars: Episodio IX

La novena entrega de la saga épica de Star Wars, será también la última de la tercera trilogía. Aún no se conoce mucho sobre este episodio, pero se estima que su argumento estará centrado en los acontecimientos que sucedieron varios meses después del episodio VIII, 'Los últimos Jedi'.

La recaudación de la octava y penúltima entrega de la franquicia fue abrumadora, pero las reacciones de los fans fueron mucho más dispares de lo esperado. Ahora, con el regreso de J.J. Abrams a la dirección, los productores de Lucasfilm esperan poner todo en su lugar.

El episodio IX de Star Wars se estrenará en los cines en diciembre del 2019.

Frozen 2

Frozen fue un gran éxito en el año 2013 y obtuvo dos Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original con 'Let it Go'. Ahora, su secuela espera repetir el plato en 2019 siempre con Elsa, Anna, Kristoff y, por supuesto, el emblemático muñeco de nieve Olaf, al frente.

Aún no se tienen los detalles completos sobre esta nueva entrega de Disney. Solo se sabe que esta secuela llevará a sus héroes fuera de Arendelle, el reino inspirado en la historia de 'La reina de las nieves' de Hans Christian Andersen, para averiguar por qué Elsa tiene el poder de controlar el hielo.

Las nuevas aventuras de sus protagonistas comenzarán el 27 de noviembre del 2019.

X-Men: Fénix Oscura

El ya clásico mundo de superhéroes se enfrenta a una nueva e inesperada amenaza. Uno de los suyos, Jean Grey, encarnada por la creciente actriz Sophie Turner, ha obtenido una gran fuerza. Pero con un gran poder, llega también una gran responsabilidad. Cuando Jean pierde el control y comienza a lastimar a los que más ama, solo sus amigos tendrán que decidir si hacerle frente o intentar salvarla.

La nueva saga fílmica saldrá en las pantallas el 7 de junio del 2019.

Aladdín

Es la próxima película de aventura y fantasía dirigida por el director Guy Ritchie. Se trata de una adaptación de la clásica película animada de Walt Disney de 1992, la cual, por su parte, está basada en el cuento de hadas árabe de 'Las mil y una noches'.

El reparto de Aladdin está formado por Will Smith, quien encarnará al Genio de la lámpara, Mena Massoud como Aladdin, el adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, y Naomi Scott representando a Jasmine, la hermosa hija del Sultán que quiere vivir su vida fuera del palacio.

Las travesuras e historia de amor del ladrón más adorable se estrenarán según lo previsto el 23 de mayo del 2019.

Hellboy

El más grande investigador de lo paranormal del mundo regresa para enfrentarse a un nuevo desafío. Hellboy, protagonizado por David Harbour, se enfrentará esta vez a una nueva y poderosa amenaza: Nimue, encarnada nada más y nada menos que por Milla Jovovich. Conocida como La Reina de la Sangre, un espíritu ancestral de la época del rey Arturo, ha vuelto a nuestro mundo llena de sed de venganza para sembrar el terror y destruir a la raza humana y solo el gran demonio de piel roja podrá hacerle frente.

La épica batalla de está pactada para el 12 de abril del 2019.

Toy Story 4

Nadie puede negarlo, Toy Story revolucionó las películas para niños acercándonos al mundo de los animados 3D. La próxima entrega de esta saga lanzará a Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes que alguna vez pertenecieron a Andy, hacia una nueva aventura fuera de su caja para ver lo grande que puede ser el mundo.

La cuarta parte de sus aventuras tendrá inicio el 21 de junio del 2019.

Godzilla 2: El Rey de los Monstruos

La nueva historia narrará el colapso al que se enfrentará el mundo cuando la poderosa bestia Godzilla se enfrente a sus ancestrales archienemigos: Rodan, Mothra y Ghidorah. Una de las franquicias más exitosas nacidas fuera de Hollywood, dejará el destino de la humanidad en manos del gigante reptil, pero no por mucho tiempo.

La batalla de titanes está prevista para el 31 de mayo del 2019

Dumbo

Otro clásico del mundo de la animación que será llevado al mundo real. El adorable elefantito de orejas extragrandes está resignado a ser el hazmerreír de un circo, pero cuando sus amigos descubren que puede volar, el particular paquidermo se convierte en toda una estrella. Una bella historia de aventura, amor y fraternidad para toda la familia.

Dumbo te hará llorar y reír a partir del 29 de marzo del 2019.