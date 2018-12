Rita Segato: "En la guerra, la violencia de género es como un arma"

Segato consideró de gran importancia para América Latina la condena en el caso Sepur Zarco en Guatemala, una comunidad indígena donde las mujeres sufrieron violaciones sistemáticas y esclavitud durante la guerra civil (1960-1996). En 2001, 15 mujeres sobrevivientes comenzaron una lucha para obtener justicia en el Tribunal Supremo de Guatemala, lograron la condena de dos militares por delitos de lesa humanidad en 2016.

"Sepur Zarco es un caso muy interesante porque es un Estado que se juzga a sí mismo por crímenes sexuales contra un grupo de mujeres de una aldea indígena maya q'eqchi'", dijo Segato. Explicó que ella no conoce otro caso en el que se haya armado un juicio específico en un tribunal para juzgar este tipo de delitos cometidos por el Estado.

"Por primera vez se demuestra que el crimen sexual es un crimen de Estado. Hay una politización y yo lo entiendo así: traer al crimen sexual al estatus de los crímenes plenamente públicos". Segato sostuvo que la violencia de género durante la guerra es "como un arma" por la cual "se busca reducir y controlar a un pueblo, sometiendo a un grupo de sus mujeres a la esclavitud sexual y doméstica" para la que los soldados "fueron programados como una forma de hacer la guerra".

Además es un arma de doble filo. Para Segato, una vez que el soldado vuelve a su hogar "instala formas de violencia doméstica antes desconocidas". El fenómeno refiere a cualquiera de los tipos de conflicto armado que se viven en México y América Central, desde los conflictos internos de El Salvador y Guatemala, a la "guerra difusa del crimen organizado" de los sicarios, las pandillas o "las maras".

Segato nació en Argentina, vivió en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil. Por su extensa y prestigiosa trayectoria académica recibió el título Profesora Emérita de la Universidad de Brasilia, y tres Doctorados Honoris Causa de universidades argentinas.

Uno de los casos emblemáticos de la académica fue el de Carla Ayala, desaparecida de una fiesta de un grupo de élite de la Policía Nacional Civil de El Salvador, causó un escándalo mediático en vísperas de un año electoral.

En este país, la Policía fue fundada tras el conflicto armado (1980-1992) por miembros de la antigua guerrilla y de las Fuerzas de Seguridad que las combatieron, "de una manera que no conozco otro caso y que muestra la decisión de fundar un país en paz", analizó la antropóloga.

La Policía salvadoreña es una "organización compleja que ha trabajado junto al movimiento de las mujeres, con la sociedad civil y las ONG", como resultado de lo cual se crearon varias estructuras especializadas, como sedes de atención a las mujeres en situación de violencia, entre otros.

Aún así no han conseguido controlar un proceso de violencia que es de toda la sociedad, "una de las más feminicidas del mundo". "Es muy difícil retirar a la Policía de ese cuadro general social", analizó.

Segato se refirió al problema del narcotráfico en México, y utilizó el concepto de "paraestatalidad". "Esa esfera paraestatal contiene lo paraeconómico, que es la acumulación de origen no declarable; lo paralegal, una normativa propia de lo que puede y no se puede hacer; y paramilitar, formas violentas del control del comportamiento, del control de la vida y de protección de los bienes. Las formas del crimen organizado son paraestatales porque son sub Estados", explicó Segato.

Para la investigadora, "tenemos en Latinoamérica la inflación constante de esa esfera paraestatal de control de la vida en una variedad muy grande de economías: las no declarables y las que tienen un pie en lo declarado y un pie en lo no declarado. Hay economías totalmente criminales y hay otras que son mixtas".