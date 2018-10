"La más bella": cómo una sencilla auxiliar de vuelo china se volvió viral en internet

Nada presagiaba tal alboroto. George Wong volaba desde Hong Kong cuando, de repente, una de las azafatas le pareció increíblemente bella. George tomó una foto suya y la publicó en su cuenta de Facebook, acompañando la imagen con la frase "Tarifas asequibles con escenas increíbles, ¿qué más puede uno pedir?".

El post de inmediato se convirtió en viral, recibiendo cientos de comentarios y siendo compartido miles de veces. "Es la azafata más bella", "¿Cómo puedo pedir mi boleto [billete] para volar con ella?" y "Apretaría constantemente el botón de ayuda" son algunos de los comentarios halagadores bajo la nota del pasajero en Facebook.

Pero no todos encontraron adecuado el mensaje en la red social. Algunos criticaron a su autor, diciéndole que era "virgen" y que "por primera vez" veía "a una chica bonita". Quien sí gano en toda esta historia fue la propia joven. Los usuarios más listos encontraron su cuenta de Instagram y sus seguidores se multiplicaron de la noche a la mañana, pasando de 30.000 a más de 130.000.

La auxiliar de vuelo resultó ser Mabel Goo, una joven china de 24 años que estudia gestión de negocios en la universidad. Su tiempo libre Mabel lo dedica a bailar, a los amigos y a su novio.

"No entiendo por qué esas fotos se hicieron tan populares, ni cómo un mensaje esporádico se hizo viral tan rápidamente. Pero me alegra mucho que las personas me digan cosas bonitas. En lo personal solo quiero hacer bien mi trabajo de azafata tanto como sea posible y vigilar que todo pasajero esté satisfecho durante el vuelo", explicó Mabel, citada por Daily Mail.

