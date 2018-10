Capital del amor, capital de la luz... así es la capital del sexo público en Francia

Cap D'Agde es una villa costera situada al sur de Francia enfocada en el turismo nudista, famosa por permitir el sexo en sitios públicos y los intercambios de pareja. En temporada de verano, hasta 40.000 turistas visitan a diario este pueblo naturista, ubicado a tres horas de de Barcelona.

En esta mini sociedad está permitido ir desnudo a todas partes, dígase tiendas, peluquerías, supermercados, bancos y hasta restaurantes, sin hablar de la playa, donde el bikini es una toga.

Para entrar a este pueblo hay que pagar ocho euros por peatón y 18 por pasar allí la noche. Un bono de tres días cuesta 45 euros, pase que tienes que pagar de manera obligatoria aunque hayas reservado un hotel dentro del poblado.

El sitio es muy popular entre los círculos swingers franceses e internacionales, pero más allá del marketing y la publicidad, el balneario se divide en dos comunidades nudistas: los naturistas tradicionales y los libertinos, según explica el diario Midi Libre.

La zona playera naturista de La Meridienne se extiende hasta dos kilómetros donde los niños construyen castillos de arena o juegan con sus padres como cualquier balneario donde las personas vayan con trajes de baño.

Sin embargo, más al este el ambiente es diferente, especialmente al atardecer, donde es frecuente encontrar a las personas haciendo uso de todas sus libertades.

Letreros con la etiqueta "Sexo prohibido" o "No Sexo" alertan a los turistas extranjeros de las cabañas donde no están disponibles para otras personas, ya que a veces para algunos no queda claro.

Las fiestas que se celebran cada noche en los diferentes centros nocturnos de Cap D'Agde pueden ser una de las principales atracciones del lugar, por cuyo acceso hay que pagar unos 90 euros.

