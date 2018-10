Cómo el LSD, el éxtasis y los hongos alucinógenos ayudan a curar adicciones

Actualmente las investigaciones sobre del uso médico de las drogas psicodélicas continúan en instituciones como la Universidad de Nueva York y la Escuela Imperial de Londres.

Los investigadores estudian las maneras en que las drogas psicodélicas pueden ayudar a los pacientes con cáncer terminal, permitir curar las adicciones al tabaco y al alcohol, y aliviar el sufrimiento de personas que padecen depresión y el trastorno por estrés postraumático.

Los científicos invitaron a tomar parte en sus estudios a varios voluntarios que debían tomar psilocibina en las habitaciones adaptadas de un hospital. Durante estas investigaciones los pacientes documentaron y discutieron con el personal médico sus experiencias y los efectos beneficiosos que las drogas les habían causado.

Más: ¿Puede el cannabis ayudar a combatir el Alzheimer?

Michael Pollan, profesor de la Universidad de California en Berkeley y de Harvard, tomó LSD y hongos alucinógenos como parte del estudio para su libro titulado 'How to Change Your Mind' (Como cambiar tu mente), comunica South China Morning Post.

Según Pollan, los resultados de este experimento enseñaron que el uso de estas sustancias con fines médicos puede mejorar el bienestar de los pacientes.

Neurocientíficos consideran que las drogas psicodélicas son capaces de eliminar las limitaciones que nuestro cerebro impone en la experiencia consciente. Eso nos permite mirar el mundo de una manera diferente y, en la mayoría de casos, positiva.

Se considera que nuestra conciencia es el producto de un proceso jerárquico: ciertas partes de nuestro cerebro limitan las maneras en que percibimos el mundo y estas limitaciones determinan nuestras percepciones. En breve, percibimos el mundo exterior en la manera como el cerebro lo programó.

Las drogas psicodélicas, de acuerdo con Pollan, rompen estos límites permitiendo a la información penetrar libremente en nuestro cerebro.

"Un alcohólico o una persona deprimida ve la vida desde cierta perspectiva y es destructiva. Las drogas propician el cambio en la perspectiva. Usted ve su vida y problemas de una manera diferente. Cambiar esta perspectiva y la observación de cosas desde otro punto de vista podría ser constructivo", aseveró Pollan citado por el medio chino.

Alcohólicos o adictos al tabaco, por ejemplo, pueden entender que no deberían dañar sus cuerpos mientras que los pacientes que están muriendo de cáncer dijeron que esta experiencia le hizo enfrentar la muerte de una manera más sencilla.

No obstante, Pollan destaca que el tratamiento con drogas es adecuado solo para cierto tipo de problemas mentales y no solucionará todos los problemas del mundo.

También: Resultados te sorprenderán: científicos calculan cómo alcohol cambia a una persona