Melania Trump confiesa para qué se puso su controvertido abrigo

La primera dama de EEUU, Melania Trump, confesó para quién estaba dirigido el controvertido mensaje escrito en su abrigo. Las fotos del mensaje 'Realmente no me importa, ¿y a ustedes?' hicieron eco en los medios de comunicación después de su visita a un centro de atención a niños de migrantes ilegales.

"Está claro que me puse ese abrigo no para los menores. Lo usé solo cuando bajaba y subía al avión. Lo hice para las personas y los medios que me critican", confesó la esposa del presidente estadounidense en su entrevista con la cadena ABC News.

La primera dama enfatizó que dedicó ese mensaje a todos los medios que ponen más empeño en criticar cómo se viste que en enfocarse en sus acciones humanitarias. Según el medio, para la visita Melania eligió un abrigo Zara de tan solo 39 dólares.

Recientemente, la primera dama realizó una gira por el continente africano para promover proyectos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) centrados en la atención de los niños. No obstante, lo que más llamó la atención de los medios del país, fue la forma de vestir de Melania Trump.

