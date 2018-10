Sexo y drogas: las revelaciones del padre de Meghan Markle vuelven a sorprender al mundo

"¿Si alguna vez he pagado por una trabajadora sexual? Uh, había un Playboy Club en el último piso de un hotel en Filipinas, pero nunca pagué por sexo", explicó. "Subía y la pasaba bien en el Club de Playboy pero no, no era por sexo. Yo no pagué por sexo".

Además de "divertirse en el Playboy Club", el anterior técnico de iluminación admitió haber participado en algunas actividades populares en aquel momento. "En la industria en la que trabajé en los años 70 y 80 había mucha cocaína", reveló Thomas. "Y estoy seguro de que ocasionalmente olfateaba cocaína".

Sin embargo, más tarde Thomas negó que la entrevista con The National Enquirer haya ocurrido.

"¡Él me mintió! ¡Me engañó! Es un ladrón, un mentiroso y un cobarde", sostuvo Thomas sobre el periodista que le tomó la entrevista, de acuerdo con Radar Online. "Si alguna vez viene aquí, le romperé las piernas. ¡Y me pueden citar en esto!".

No es la primera vez que Thomas humilla a su hija, la duquesa de Sussex, en los medios. Meghan se alejó de su padre desde que él organizó una sesión de fotos de paparazzi antes de su boda con el príncipe Enrique en mayo.