"La chica del clima" argentina descarga su furia contra un coche (vídeo)

Sol Pérez arranca los suspiros de miles de hombres, tanto en su país como fuera de fronteras. Desde su irrupción en el mundo del espectáculo, se ha caracterizado por utilizar ropa ajustada que resaltan sus curvas y su cuerpo tonificado. En las últimas horas, sin embargo, la gente habla de ella por otro motivo.

Un misterioso vídeo se viralizó. En él se ve como una chica rubia, indentificada como ella, toma un bate de béisbol y comienza a darle a mansalva al vidrio trasero de un Fiat 500 estacionado en una calle de Buenos Aires.

Desde varios medios argentinos se cuestionó que realmente fuera Pérez la 'vándala'. Pero ella misma admitió que fue la autora de esta particular 'infracción'. No obstante, dijo que se trata de un juego y declinó dar más detalles.

"Yo soy muy efervescente y te puedo pelear a morir, puedo discutirte todo, pero de ahí a que agarre un palo es muy fuerte", dijo la rubia en el programa de espectáculos Intrusos.

Más allá de la imagen que se ha creado alrededor del erotismo la "chica del clima" (un nombre que ella misma evoca en su descripción de Instagram), Pérez es estudiante avanzada de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con un promedio de 8/10, como ella misma explica en una publicación de 2017.

"Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy. Soy libre, vivo mi vida como quiero", expresó en ese entonces.