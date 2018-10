Una foto de Macron con dos hombres de torso desnudo provoca polémica en Francia

Durante su viaje a la isla de San Martín para inspeccionar los trabajos de reconstrucción después de que esta zona caribeña se viera afectada por los huracanes Irma y María el año pasado, Macron habló con los lugareños sobre su vida tras el desastre.

En una de las casas locales fue fotografiado junto a dos jóvenes sin camiseta, uno de los cuales mostró el dedo medio a las cámaras.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 30, 2018

Otro hombre le confesó a Macron que era ladrón y que había salido recientemente de la prisión. Sin embargo, no parece que la revelación sorprendiera al presidente francés quien le aconsejó al expreso que siguiera adelante y contribuyera a la reconstrucción de la isla azotada por el huracán.

En visite à Saint-Martin, Emmanuel Macron fait la morale à un jeune braqueur pic.twitter.com/f3WOjRtAfr — BFMTV (@BFMTV) September 30, 2018

La imagen del trío se volvió viral y generó debates acalorados entre los usuarios de los medios sociales y entre los políticos franceses, incluida Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, quien expresó su indignación al respecto.

"Ni siquiera encontramos palabras para expresar nuestra indignación. Francamente, Francia no se merece esto. ¡Es imperdonable!", escribió Le Pen en su cuenta de Twitter.

"Lo que me sorprende en esta foto es que Macron no exigiera que estos dos jóvenes estuvieran bien vestidos. Es el presidente de la República y debe ser recibido con cierto respeto (…). Todo se está degradando", tuiteó un usuario de la red.

"Hemos tocado fondo. No soporto ver que el cargo presidencial se degrade tan fácilmente. Ahora estoy convencido de la incapacidad moral del jefe de Estado para cumplir con sus deberes", comentó otro internauta.

Algunos usuarios de medios sociales recordaron la historia de un adolescente francés que fue regañado por Macron por usar el diminutivo de su nombre 'Manu' para dirigirse al presidente. Macron no dudó en corregir al niño frente a la multitud y docenas de cámaras y le exigió que lo llamara "señor presidente".

"Compórtate como es debido. No me llames Manu, a mí me llamas señor presidente", escribió una usuaria debajo de la foto del trío.

"Espero que al menos #Macron encuentre esto menos familiar que el hecho de llamarlo 'Manu'…", comentó otro internauta.

J'espère quand même que #Macron a trouvé ça moins familier que de l'appeler "Manu"… pic.twitter.com/FVsxcmL2hS — 👤SniperDeDroite🛎️ (@SniperDeDroite) September 30, 2018

En respuesta a la feroz reacción de la sociedad, Macron se defendió al afirmar que "amaba a todos los niños de la República, por muy tontos que fueran".

"Mi objetivo es ayudar a este joven", agregó y explicó que el joven había salido recientemente de la cárcel tras cumplir una condena por robo.