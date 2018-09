Thalía vs Paulina Rubio: el porqué de tres décadas de rivalidad sobre los escenarios

Thalía y Paulina Rubio, las dos divas mexicanas con la rivalidad más larga de historia: desde los años 80 no se dirigen la palabra y en este tiempo ha pasado de todo, desde jaloneos hasta fuertes declaraciones de ambas.

Para entender la historia de este enfrentamiento hay que remontarse al año 1986, cuando ambas eran unas adolescentes de 15 años.

© Sputnik / Eliana Gilet El tricolor, plato típico de la fiesta de Independencia mexicana (fotos)

En ese año el grupo Timbiriche, del que formaba parte Paulina, fue invitado para participar en el musical de "Grease". El papel principal de "Sandy" estuva a cargo de Sasha Sokol, otra de las integrantes de la agrupación.

Paulina hizo el personaje de "Licha", una de las mejores amigas de la protagonista. Mientras, una jovencita llamada Thalía Sodi formaba parte del cuerpo de bailarines. El problema surgió cuando Sasha decide abandonar Timbiriche y por ende "Grease".

Los productores otorgaron el protagónico de "Grease" a Thalía, algo que no fue bien visto por Paulina Rubio. Tras el éxito de la obra, Thalía fue invitada para que ocupara el lugar de Sokol en Timbiriche, lo que disparó la rivalidad, según publicó El Nuevo Día.

Ambas buscaban el protagonismo dentro del grupo: durante los conciertos, cada una por su lado quería brillar y la prensa de espectáculos comenzó a asegurar que cada día era más fuerte la rivalidad entre la dos chicas.

© AP Photo / Donald Traill La mexicana Thalía protagonista de una publicación que pasó de reto a canción

Fue en un concierto en 1988 cuando la competencia se salió de control y se tiraron del cabello sobre el escenario. De acuerdo al sitio E! , Paulina desconectó el micrófono de Thalía, que al darse cuenta quiso desquitarse y golpear a su compañera y ahí comenzó el espectáculo.

Un año después del incidente, Thalía decide abandonar Timbiriche para lanzar su primer disco como solista en 1990. Paulina también decidió dejar el grupo para emprender su propia carrera, y fue así como en 1992 lanzó su primera producción musical "La Chica Dorada", un título que todavía la identifica.

Conforme pasaban los años, esa rivalidad se hacía más grande. En 2004 cuando "La Chica Dorada" se hizo presente en el lanzamiento de un disco de Thalía, esta no lo tomó de muy buen agrado.

"No sé por qué vino a la presentación de mi disco ya que no somos amigas ni rivales, solo somos compañeras", expresó Thalía a los medios en ese momento.

Luego la intérprete de "Piel Morena" incursionó en el diseño de lencería. Y sus prendas fueron duramente criticadas por su archienemiga durante una entrevista, donde se le preguntó si modelaría la ropa creada por Thalía.

"No, yo no modelo cosas de mal gusto. Creo que el buen gusto y la elegancia son cosas con las que se nace. Por más dinero que se tenga, nunca se puede comprar el buen gusto", aseguró "La Chica Dorada", según recuerda el sitio E!.

Este 2018, las artistas volvieron a sus andadas cuando Paulina lanzó "Desire (me tienes loquita)", al lado del cantante venezolano Nacho y Thalía se unió a la cantante dominicana Natti Nathasha con el tema "No Me acuerdo".

A la semana del lanzamiento de Paulina esta festejaba un millón de vistas en YouTube, mientras Thalía hacía lo mismo pero por superar los 5 millones de reproducciones de "No Me Acuerdo".

Así Paulina decidió lanzar el #desirechallenge, que consistía en que sus fans se grabaran bailando la contagiosa melodía y publicaran el vídeo en sus redes sociales.

Después, Thalía publicó un vídeo muy singular "Están ahí mis vidas… me escuchan, me oyen, me sienten…", que al principio provocó una serie de críticas y memes. Y ahí el porqué del llamado #thaliachallenge que también arrasó en las redes sociales.

Relacionado: Esta mexicana podría interpretar a Mariah Carey en "Luis Miguel: La Serie 2"