Belleza biónica: joven con pierna artificial, entre las finalistas de Miss Italia (fotos)

Bordi —que ya posee el título de Miss Etruria 2018- adelantó a una docena de aspirantes de todo el país. Chiara no es una concursante común, dado a ella le falta una pierna que perdió en un accidente de bicicleta en 2013.

La joven admitió en su cuenta en Instagram, donde se describe a sí misma como una modelo biónica, que le fue muy difícil aceptar los cambios drásticos en su cuerpo tras el accidente. Al principio se sentía culpable y casi "quería morir". No obstante, encontró motivos para seguir adelante, sacó el permiso de conducir, practicó deportes e incluso empezó a compartir su experiencia en las escuelas.

"Puedo decir que sentí cambios, me sentí más fuerte y más segura. Siempre decía que esperaba que mi mensaje alcanzara el mayor número posible de personas. Hoy, un día después de la final, me siento bien porque me he acostumbrado a la idea y todo eso se recompensa con los mensajes de apoyo que he recibido de la gente y se lo agradezco porque siempre me ha dado una razón para no sentirme deprimida", escribió.

También: La mano biónica rusa que desafía el caro mundo de las prótesis (vídeo)

No obstante, no todos los usuarios de la red social reaccionaron de igual manera a su logro. Varias personas dejaron comentarios desagradables alegando que consiguió entrar en el concurso "solo porque es una discapacitada".

Las tecnologías de prótesis biónicas son una industria en crecimiento, dado que muchas empresas especializadas en este ámbito buscan ofrecer productos innovadores para compensar la pérdida de una extremidad y permitir que los pacientes vivan la vida a la que están acostumbrados.

A veces toman formas curiosas: MetaLimbs, un par extra de manos robóticas